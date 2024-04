El congresista Raúl Doroteo (Acción Popular) expresó su disposición a colaborar con las indagaciones sobre caso ‘Mochasueldos’, pero tildó al allanamiento oficinas y otras propiedades como un “show” y un “complot” por parte de sus compañeros de bancada.

En diálogo con Canal N, el parlamentario minimizó el allanamiento realizado por el Área de Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación este jueves en su domicilio y oficinas, pues según su criterio, “es normal” que los funcionarios públicos estén sujetos a investigaciones.

“Se les ha dado las facilidades para que puedan ellos hacer su trabajo, que es natural, normal, que cualquier funcionario público esté sujeto a investigaciones y se le haga el allanamiento. Eso es normal, no hay ningún escándalo acá. Eso es normal”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que no se trata de un segundo allanamiento, pues en la primera operación las direcciones no coincidían, lo que terminó invalidando el procedimiento. Y recalcó que, en esta ocasión, los fiscales “no han encontrado nada” en su vivienda.

Además, refirió que el allanamiento a sus vehículos y casa es “una intimidación”, pero recalcó su disposición a colaborar con las investigaciones.

Acusa a bancada de Acción Popular

Doroteo Carbajo aseguró que estos allanamientos formarían parte de un complot por parte de “sus principales enemigos políticos”, los congresistas de la bancada y el partido de Acción Popular, para retirarlo de la función pública.

“Mis principales enemigos políticos son los de mi partido Acción Popular. La bancada y los que son de mi partido. Eso lo sabemos. Yo tengo 30 años en Acción Popular, yo lo sé. Yo tengo mi padre vivo y puede señalar a cada uno de ellos, sobre todo a los dinosaurios de mi partido. Ellos quieren generar este show y tienen socios estratégicos dentro del Congreso”, expresó.

Pese a que evitó dar nombres sobre quienes serían su colegas de bancada que lo quieren fuera del partido, el parlamentario subrayó que tiene conocimiento de “quien quiere generar este caos porque saben que no nos alineamos a sus intereses personales”.

Asimismo, recalcó que “de todos lo congresistas que han tenido un problema similar”, él es “el único que quieren allanar por un caso insignificante que carece de sustento”, en referencia al caso ‘mochasueldo’. “Asumo que debe ser por eso, no hay voucher, no hay depósito, un audio o un video. No hay absolutamente nada y lo están generando”, agregó.

