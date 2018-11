Muerte por cosquillas: la terrible tortura que puede causar un derrame cerebral

Síguenos en Facebook

estrésLa risa tiene grandes beneficios, ya que libera las tensiones que se acumulan durante las jornadas laborales o de estudios. Pero, según los registros, reír era un símbolo de muerte, ya que lo utilizaban como un método de tortura.

Hacerle cosquillas a una persona puede resultar inofensivo, pero en la antigüedad era utilizada para torturar a los ladrones. Cabe mencionar que, cuando las cosquillas son provocadas, puede generar un fuerte estrés en la persona que la recibe, haciendo que pierda control de su cuerpo y su sistema entra en un estado de tensión, fatiga y ansiedad, y aunque no parezca peligroso, si se hace constantemente puede desencadenar a un derrame cerebral.

Uno de los casos más conocidos lo resaltó la investigadora Irene Thompson en su libro “A to Z of Punishment and Torture” o llamada "tortura china por cosquillas", fue practicada principalmente durante la Dinastía Han (206-220 d.C); se usaba como un método sutil de castigo para los criminales o traicioneros, ya que no dejaba marcas y la víctima podía recuperarse. Se cree que fue utilizado en otras épocas además de ésa, pero no existen registros de muertes por sufrimiento.

Irene Thompson también señala que un método similar se usaba en la antigua Roma en contra de otros criminales. Los pies de la víctima eran sumergidos en una especie de mezcla con sal y eran sometidos mientras una cabra lamía sus extremidades inferiores ocasionando una brutal risa.