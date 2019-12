10 películas para ver en familia esta Navidad

En épocas navideñas lo que provoco es estar en casa, tomando algo que apetece y mirando un par de películas, pero no cualquiera, sino de esos clásicos que hacen que nuestro espíritu navideño se desborde.

PELÍCULAS PARA VER EN NAVIDAD

1.- Mi pobre angelito

Mi pobre angelito es todo un clásico en tiempos de la llegada navideña, es una película infantil estadounidense de 1990, dirigida por Chris Columbus. Protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, Roberts Blossom, John Heard y John Candy en los papeles principales.

1.- El Grinch

El Grinch es una película estadounidense del año 2000 producida por Universal Pictures e Imagine Entertainment, basada en el cuento navideño del mismo nombre escrito por el Dr. Seuss en 1957.

3.- Polar Express

The Polar Express (conocida en España como Polar Express y en Hispanoamérica como El expreso polar) es una película animada realizada mediante la técnica cinematográfica denominada «captura de movimiento», basada en el libro infantil de mismo título, ilustrado y escrito por Chris Van Allsburg en 1985 (siendo la segunda vez que un libro de este autor era llevada a la pantalla grande, desde Jumanji en 1995), y dirigida por Robert Zemeckis, estrenada por primera vez en 2004. Su argumento está íntegramente versado en la temporada navideña.

4.- Un padre en apuros

Jingle All the Way, titulada Un padre en apuros en España y El regalo prometido en Hispanoamérica, es una película de comedia producida por Chris Columbus, dirigida por Brian Levant y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Jake Lloyd y Robert Conrad. La trama se enfoca en la batalla de dos padres por conseguir una figura de acción (Turbo-Man) para sus respectivos hijos, a última hora en víspera de Navidad.

5.- El bazar de las sorpresas

Esta encantadora comedia protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. Pues bien, esa película está basada en esta película original del gran Ernst Lubitsch con James Stewart y Margaret Sullavan como protagonista. Una historia de amor de Navidad repleta de malentendidos, de buen rollo y de gente con muy buen corazón. Y por supuesto, no falta la nieve, los aguinaldos y los regalos.

6.- Mientras dormías

Una comedia clásica romántica de las que nos hace suspirar con sus entrañables personajes secundarios que nos harán sentir como en familia en una época del año en la que uno aspira a estar rodeado de los suyos.

7.- De ilusión también se vive

Otro clásico de siempre y un imprescindible para los que son aficionados a llorar a moco tendido mientras ven una película. Además esta película ganó tres premios Oscar y nos hace la mítica pregunta de cada Navidad: ¿existe Papá Noel de verdad?

8.- Love Actually

Para muchos es la película de las Navidades, aunque no hay semana del año que no la transmitan en algún canal de televisión. Esta película, sin duda, es la más romántica y divertida.

9.- Pesadilla antes de Navidad (The Nightmare Before Christmas)

Tim Burton plasmó en el cine esta magnífica idea de unir la festividad de Halloween con la de Navidad mediante la técnica de stop motion. Pesadilla antes de Navidad (The Nightmare Before Christmas) es hoy en día una obra reconocida tanto por la crítica como por el público.

10.- Gremlins

Esta película es un clásico de la fantasía de los años 80. Una década que, en lo cinematográfico, ha marcado tanto a la Generación X como a los millenials. Cabe mencionar que en estas películas abordan lo que es la Navidad.