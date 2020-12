En estos tiempos de pandemia, son miles de peruanos que encontraron consuelo, entretenimiento, calor, compañía y mucha magia en los libros y, por ese motivo, esta Navidad, regalemos uno.

Si tienes algún familiar o amigo que le encanta leer, pues aquí te dejamos algunas recomendaciones para regalar en esta Navidad.

EDICIONES URANO

Dormir en un mar de estrellas - Christopher Paolini

El espacio alberga incontables secretos. Y Kira Navárez ha encontrado el más letal. Ella siempre ha soñado con encontrar vida en otros planetas. Pero nunca pensó que enfrentaría a un enemigo que pondrá en riesgo a toda la humanidad.

Durante una misión de reconocimiento rutinaria en un planeta sin colonizar, Kira descubre una reliquia alienígena. Su euforia no tarda en transformarse en terror cuando el antiquísimo polvo que la rodea empieza a... moverse.

En mitad de una guerra interestelar, Kira se verá empujada a una odisea de descubrimiento y transformación de dimensiones galácticas. El primer contacto con los alienígenas ha sido totalmente distinto de lo que ella esperaba, y los acontecimientos la obligarán a poner a prueba los límites de lo que significa ser humano.

El duque y yo - Julia Quinn

Todos parecían divertirse en aquel baile que reunía a lo más selecto de la sociedad londinense. Todos, excepto ellos dos. Daphne, una hermosa joven agobiada por su madre, y Simón, el huraño nuevo duque de Hastings, tenían el mismo problema: la continua presión para que encontraran pareja. Al conocerse, se les ocurrió el plan perfecto: fingir un compromiso que los liberara de más agobios. Pero no sería sencillo, ya que el hermano de Daphne, amigo de Simón, no es fácil de engañar, ni tampoco lo son las avezadas damas de la alta sociedad. Aunque lo que complicará de verdad las cosas será la aparición de un elemento que no estaba previsto en este juego a dos bandas: el amor.

Asesino de brujas - Shelby Mahurin

Unidos como uno para amarse, para honrarse o para arder. Dos años atrás, Louise le Blanc huyó de su aquelarre y se refugió en la ciudad de Cesarine, donde renunció a la magia para vivir de lo que pudiera robar. Allí, cazan a brujas como Lou. Les temen. Y las queman.

Como cazador de la Iglesia, Reid Diggory ha vivido su vida bajo una regla: «No permitirás que ninguna bruja viva». Pero cuando Lou realiza una gran artimaña, tanto ella como Reid se ven obligados a aceptar una situación impensada: el matrimonio. Lou, incapaz de ignorar sus sentimientos que son cada vez más fuertes, pero sin poder cambiar quién es, Lou debe elegir.

Asesino de brujas: la bruja blanca se desarrolla en un mundo de mujeres empoderadas, magia oscura y donde los romances son fuera de serie. Cuando lo termines de leer, querrás más.

Cleopatra - Alberto Angela

Del ocaso de un reino al amanecer de un imperio: el encuentro entre Cleopatra, hábil y poderosa soberana de Egipto, y tres grandes protagonistas de la antigua Roma (César, Antonio y Octavio) cambiará para siempre el curso de la historia.

El mundo de hoy no sería el mismo sin Cleopatra, una soberana culta, inteligente y dotada de una extraordinaria habilidad tanto para la mesa de negociaciones como para la guerra. Una mujer poderosa, increíblemente moderna para su época, y al mismo tiempo capaz de sentir grandes pasiones amorosas. Pero ¿Quién fue realmente la última reina de Egipto?

EDITORIAL CAJA NEGRA

En la última noche yo te amé - Paul MontJoy Forti

En la última noche yo te amé, de Paul Montjoy Forti, devela las pistas del asesinato de una mujer, cuyo cuerpo ha sido hallado en la terraza de uno de los hoteles más lujosos del país. Un periodista y un fiscal buscarán respuestas sobre este crimen que mantiene en vilo a la población.

Diez años después de mi muerte - Pablo Cermeño Cervera

Por su lado, Diez años después de mi muerte, de Pablo Cermeño Cervera, narra el misterioso homicidio de un hombre a manos de su pareja. Diez años después de su muerte, nadie se acuerda de él, ni de su familia.

VIDEO RECOMENDADO