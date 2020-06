En Perú, la cuarentena sigue vigente, ya que el Gobierno decretó esta medida para que las personas no salgan de sus hogares y, de esa forma, no se contagien de COVID-19, el mortal virus que azota al mundo. Cabe mencionar que muchos peruanos han encontrado la forma de salir de sus casas. Ellos no utilizan autos o transporte público, sino los libros, ya que con la lectura puedes visitar diversos países y mundos que jamás imaginaste. Además de conocer historias trascendentales.

Esto lo sabe muy bien Josefina Jiménez, quien creó la ‘Biblioteca de la confianza’, una iniciativa que consiste en prestar libros a sus vecinos del distrito de San Miguel para que puedan escapar de casa en esta cuarentena a través de una buena lectura.

Ahora, esta iniciativa viene siendo replicada por unas adorables niñas que les gusta la lectura. Ellas, en sus respectivas casas, han colocado una pequeña caja con libros que son accesibles para sus vecinos.

SAN JUAN DE MIRAFLORES

En este distrito se encuentra Nina, una pequeña lectora que inauguró hace unos dias su Biblioteca de la Confianza con la ayuda de su madre y de Josefina.

“Quiero contarles que la #BibliotecaDeLaConfianza crece. Hoy Elia, mamá de Nina, me envió esta foto. Ella se comunicó conmigo hace unos días, me dijo que su pequeña también quería replicar la idea y poner una caja con libros en la puerta de su casa, entonces le hablé de la dinámica y de los cuidados que hay que tener con el material”, es lo que se puede leer en el post de Facebook de Pequeños Lectores.

ATE

Otra joven que se animó a abrir su Biblioteca de la Confianza fue Gabriela, quien ama leer y escribir poesía en sus ratos libres.

“Gabriela es una adolescente que ama leer y también escribe poesía. Hoy, ella instaló una caja librera en la puerta de su casa, en Horacio Zevallos. Así, una niña más se suma a este movimiento en pro de la formación de lectores”.

JOSEFINA, EL HADA DE LA LECTURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Josefina Jiménez creó la Biblioteca de la confianza y se siente muy contenta que los niños también apoyen esta iniciativa y den a conocer su gusto por la lectura.

“A mí me emociona, porque son niñas que conozco también, han participado en los clubes de lectura y he podido ver de cerca su afición a los libros, su interés por leer y aprender”, comentó para diario Correo.

Luego continuó con: “saber que la iniciativa viene de niñas también me alegra mucho, porque son las que llevan la batuta y sus mamás las apoyan en eso”.