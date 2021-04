Gisell Prado, novia del candidato presidencial por Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, confesó que, en un inicio, su madre se oponía a la relación, pero que luego se dio cuenta de lo feliz que es a su lado.

“Mi familia. Al principio, mi mamá no creía, era algo como que no de repente, pero después nos han visto. Lo que pasa es que la gente tiene que ver nuestra relación muy de cerca porque si analizas la relación y no conoces de nosotros, lo puedes catalogar de diversas maneras. Si tú nos conoces, tendrías otras expectativas. Mi familia me ve feliz, contenta, tranquila y para eso, ellos les basta”, dijo en diálogo con ‘Al estilo Juliana’.

Según la pareja del exgobernador regional, no le gustan las cámaras, pero sí la política porque es servir a los demás. Asimismo, contó qué cosas le atraen de su novio.

“(Me gustó más de César Acuña) el tener ese don de servir a la gente y lo viene haciendo hace muchos años. Muchos lo critican y escuchaba hace un ratito la entrevista cuando le decías por qué el decía que no le gustaba regalar, algo así. Es cierto, él no dice todo lo que hace por los demás, solo ven la parte negativa, pero él ayuda hace muchísimos años a jóvenes, niños y no todo lo pregona”, manifestó en el mencionado programa.

¿Cómo se enamoró de César Acuña?

Gisell Prado narró que siempre admiró al candidato presidencial por APP y cuando viajó a Tumbes hubo un acercamiento con él, por lo que se enamoró.

“Yo lo conozco hace más de 20 años porque he estudiado y trabajado en la universidad. Se dio la oportunidad de ayudar a la política y en ese caso me voy a la región de Tumbes, entonces ahí hubo el acercamiento con él. Ya lo conocía, lo admiraba un montón, lo quería, le tenía mucha gratitud y desde ahí empezó a nacer ese amor que tenemos”, sostuvo.

UN HIJO MÁS

Por su parte, César Acuña reveló que quiere tener un hijo con Prado. “Claro que sí”, dijo el postulante presidencial, con una sonrisa, al ser consultado sobre este tema.

¿Qué le gusta de Gisell Prado?

“Es una mujer muy trabajadora, con muy buenos sentimientos, realmente una mujer muy honesta, transparente y algo que me encanta es que dice lo que siente, piensa, nunca, cuando ve que están mal las cosas, lo dice y eso es bueno. Estos tres años me ha cambiado la vida, es una compañera, pareja, amiga y me siento muy bien”, aseveró.

“Creo que (estoy) bendecido en todo, ha llegado en el mejor momento, en que necesito una persona que me dé la fuerza, coraje, aliento y lo más importante es que pareciera que no hubiera diferencia en edad”, agregó.

