David Fravor, expiloto de la Marina de Estados Unidos, reveló que durante el encuentro inexplicable con un ovni que tuvo en noviembre del 2004, en California, el aparato ejecutó un “acto de guerra” y que sus maniobras aéreas lo sorprendieron debido a que jamás había visto una tecnología tan desarrollada por el ser humano.

En una entrevista con Lex Fridman, científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts y quien tiene su canal de YouTube, el expiloto de combate dijo que el objeto volador no identificado tenía la forma de un TicTac, debido a su apariencia ovalada y su semejanza a la conocida golosina.

Según contó Fravor, fue enviado por sus superiores a que investigue una zona donde el radar esta presentando fallas porque unas aeronaves extrañas cambiaban su altura de vuelo de manera drástica y eran difícil de detectar con la tecnología militar de Estados Unidos.

Él no fue solo. Otros pilotos entrenados militarmente, al igual que él, lo siguieron para cumplir la orden. Cuando llegaron captaron los fenómenos y las imágenes de aquel momento salieron a luz en 2017.

“Esto no es como un ‘lo vimos y se fue’, o ‘vi luces en el cielo y se fueron’; vimos esto en un día claro como el cristal, con cuatro observadores entrenados ”, dijo el expiloto de la marina estadounidense.

Nunca vieron algo similar

David Fravor indicó que cuando quiso acercarse con su avión de combate al ovni, este aumentaba su velocidad de manera impresionante y desaparecía inexplicablemente.

“Recuerdo que le dije al tipo en mi asiento trasero: ‘Amigo, no sé tú, pero yo estoy bastante preocupado'. No me gusta meterme en el tema de los hombrecitos verdes, pero no creo que (los humanos) lo hayamos desarrollado (...) Creo que puedes esconder cosas por un tiempo. Este es un gran salto en la tecnología”, sostuvo.

Los objetos voladores también bloquearon la señal del radar, pese a que la tecnología americana era de punta.

“El radar es lo suficientemente inteligente como para que cuando la señal regrese, si ha sido bloqueada, te diga, te dé indicaciones de qué estaba interferido (...) Estaba bloqueado en casi todos los modos que se puede ver (...) se puede decir que estaba bloqueado. Eso es técnicamente un acto de guerra”, aseveró.

