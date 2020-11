El pasado jueves 26 de noviembre se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, una fiesta a la que muchas celebridades han acudido a través de sus redes sociales, donde compartieron sus particulares festejos. El más reciente fue Ozuna, con un tierno mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el reguetonero Ozuna, conocido como ‘El negrito de ojos claros’, compartió un álbum lleno de fotos y videos inéditos junto a su familia.

Además de su faceta de cantante, el reguetonero es también padre de familia y mantiene una sólida relación con la madre de sus hijos, Taina Maire Meléndez, desde hace ocho años. Además, en las imágenes también aparecen sus dos hijos, Sofía y Jacob, de 6 y 4 años respectivamente.

“Para comenzar no sé ni cómo he llegado hasta aquí. He construido cosas que nunca pensé construir como mi familia. De ser un niño a convertirme en padre, esposo, amigo, empleado y jefe. No soy un santo ni pretendo serlo, pero muchas veces ven otra cara de muchas monedas. No solo la mía”, escribió en la leyenda de su post.

“La vida no es como tú ves aquí en Instagram, la vida es mucho más. Gracias le doy a Dios y a todos ustedes porque lo más que aprendí es que no es quien más tenga, es quien más disfrute. Los amo y dale gracias a Dios todos los días, no solo hoy. Feliz Día de Acción de Gracias. Dios los bendiga siempre”, añadió Ozuna en su mensaje.

Cabe señalar que, junto a las fotografías familiares, Ozuna también publicó algunos videos bailando con su pareja y con sus hijos. Además, una imagen también la dedico a su madre.

