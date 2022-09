La novena temporada de “Al fondo hay sitio”, estrenada en el 2022, trajo consigo a gran parte del elenco original de la exitosa producción, que incluye a actores de la talla de Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, David Almandoz y László Kovács.

Precisamente, estos dos últimos interpretes son los que le dan vida a unos queridos personajes desde su primer capítulo: Pepe Gonzáles y Tito Lara. Como se sabe, una de las características de estos es su habitual consumo de cerveza, pero, en la vida real, esta bebida escondería un secreto sobre su verdadero contenido de alcohol.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce la historia detrás de las cervezas que toman Pepe y Tito en la exitosa serie de América TV “Al fondo hay sitio”.

¿LAS CERVEZAS QUE CONSUMEN PEPE Y TITO TIENEN ALCOHOL?

En una entrevista para El Comercio, el actor László Kovács (Tito en “Al fondo hay sitio”) reveló que la cerveza que beben Tito y Pepe en “Al fondo hay sitio” no tiene alcohol: “No es cerveza de verdad, es cerveza sin alcohol. Igual te saca panza, ese es un problema”, confesó el intérprete.

De esta manera, manifestó que fue una medida que tomó la producción en la nueva temporada de la ficción: “Agradezco mucho que se estén tomando estas medidas que no se tomaban en las primeras temporadas, donde nos servían cerveza con alcohol, porque ahí nos auspiciaba una marca. Ahora nos cuidan un poquito más y se siente ese cariño”, dijo.

Vale precisar que esta es una confirmación de lo que el artista contó al medio JimmyShow TV en el 2021, cuando aún no iniciaba la novena entrega de la serie: “Hubo un momento en donde yo y mi compañero de trabajo (David Almandoz) empezamos a llevar nosotros mismos nuestras cervezas sin alcohol, para que la pongan en el envase del auspiciador y ya no tener que intoxicarnos tan temprano, desde las 8 de la mañana”, reveló Kovács.

“Imagínate llegar a tu trabajo a las 8 de la mañana y que ya... en tu primera escena tengas que tomar una ‘chela’ cuando ni siquiera has desayunado (...) Parece un juego, pero finalmente hay que cuidar a los actores, porque es mi hígado”, agregó en su momento a referido medio.

LÁSZLÓ KOVÁCS NO QUIERE SER ASOCIADO CON LA CERVEZA

En esas declaraciones del año 2021, László Kovács también admitió que no era de su agrado ser asociado con esta bebida alcohólica.

“Ya el tema de la ‘chela’ no me hace ninguna gracia. Yo ya no tomo alcohol y no me gusta que me asocien a la cerveza”, había dicho Kovács. Hoy en día, su sentir parece ser el mismo, al expresar que no desea que su personaje sea tomado como ejemplo.

“Y regresando al tema del alcohol, me parece peligroso siempre estar dando este ejemplo porque yo sé que Pepe y Tito son personajes muy queridos y no quiero que sigan el ejemplo de ellos”, señaló a El Comercio en julio del 2022.

¿CÓMO VER LA NOVENA TEMPORADA DE “AL FONDO HAY SITIO”?

La novena temporada de “Al fondo hay sitio” se transmite a través de la señal de América TV, como ha sido costumbre desde su primer capítulo, a las 8:40 p.m. Además, la serie también podrá disfrutarse desde tvGO, la aplicación oficial de América Televisión.