Durante una representación teatral en Turquía, un perrito callejero interrumpió la grabación de una escena y consoló a un actor que interpretaba a un herido.

De acuerdo al guión, el personaje del actor Numan Ertuğrul Uzunsoy salió lastimado. La adorable reacción del can continúa viralizándose en las redes sociales.

Según el papel actoral, el personaje que interpretó estaba lesionado y con mucho dolor. “Se había caído de un caballo y respiraba con dificultad”, dijo Uzunsoy. Y al ver el sufrimiento “actuado” del hombre que estaba en el suelo, el animalito interrumpió la escena para ayudar al supuesto herido que respiraba con dificultad.

Y es que el actor no lo vio venir. “Sentí calor en mi cara. Primero, pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando”, refirió Uzunsoy y al percatarse de que era un perrito callejero no pudo evitar parar su actuación y sonreír por el tierno hecho.

“Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro... Me conmovió mucho, era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí, no me lo esperaba. A mis compañeros de reparto les encantó y el público estaba muy feliz. Todos aplaudieron ”, indicó.

Aún busca a perrito

Posterior a ello, las escenas continuaron. No obstante, al finalizar la obra teatral, el actor se dispuso a encontrar al animalito, pero ya no estaba; y si bien ha pasado ya tiempo desde aquella vez, aun vuelve por el lugar con la esperanza de hallarlo y adoptarlo.

