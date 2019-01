​Perro se hace viral al viajar en avión como un pasajero más (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Casi a diario, en las redes sociales siempre aparece un video que se hace viral y genera muchos comentarios. En el último de ellos el protagonista es un perro que aparece viajando en un avión como si fuera un pasajero más.

En el material audiovisual, que fue compartido por un usuario en la red social china Weibo, se puede apreciar cómo un malumunte de Alaska (esa es la raza del animal) está sentado, sereno y apacible al lado de su dueña, en uno de los asientos del avión de la aerolínea China Southern Airlines.

Según explicó el Daily Mail, "la aerolínea confirmó que no se trata de un perro común y corriente -los que sirven de mascotas no se permiten a bordo- sino de un can entrenado para realizar tareas de apoyo emocional, y que cuenta con certificaciones especiales, así como la aprobación de médicos".

"Para llevar a un perro de servicio en un vuelo, los pasajeros necesitan mostrar pruebas médicas, después de lo cual, personal en tierra ayudarán a perro y dueño a obtener sus pases de abordar, pasar los filtros de seguridad y abordar al vuelo", explicó un funcionario de China Southern Airlines.

"En comparación con los niños irritantes que no paran de dar patadas en los asientos de los demás o viejos que hablan en voz alta, preferiría sentarme cerca de un perro guía", dijo una de las personas entrevistadas por el Daily Mail.