La película Pinocho, dirigida por Igor Voloshin, llegará a las salas de cine del país el 19 de marzo, con una propuesta que combina tecnología moderna, efectos visuales y narrativa contemporánea.

La cinta ofrece una reinterpretación del clásico cuento, manteniendo su esencia pero adaptándolo a los códigos visuales actuales.

Una historia clásica con mirada actual

La trama sigue las aventuras del entrañable muñeco de madera que sueña con convertirse en un niño de verdad, acompañado por su padre Carlo y otros personajes que marcarán su camino.

Esta nueva versión busca conectar con nuevas generaciones sin perder los valores centrales del relato: la honestidad, la amistad y el crecimiento personal.

Una experiencia familiar en el cine

El director plantea esta producción como una experiencia cinematográfica familiar, con elementos de humor, emoción y aventura.

El reparto incluye a Mark Eydelshteyn, en una historia que apuesta por el entretenimiento para públicos de todas las edades.