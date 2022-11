Prepare su casa para las últimas tendencias de Navidad.

Como es costumbre el mes de noviembre, se convierte en la época precisa para preparar los arreglos de navidad en compañía de la familia, para que al momento que llegue diciembre, los hogares se encuentren preparados para vivir estas celebraciones.

Teniendo en cuenta esto, aspectos como el arreglo de los espacios y recursos para estar a la vanguardia de la temporada son de gran importancia.

Hay que resaltar, además, que esta fecha se anticipa cada vez más y además de ser una época precisa de promociones, las decoraciones cada año traen nuevas tendencias, las cuales sin duda son más innovadoras y requieren de herramientas específicas para su implementación.

Diana Zapata, jefe de producto en Schneider Electric, afirma “para cada tendencia, hay una herramienta que facilitará la decoración de navidad para este año” dando a conocer algunas recomendaciones que pueden aprovechar para arreglar su casa:

1. Primero la seguridad: Siempre será una tendencia que las decoraciones sean estéticas, organizadas y agradables a la vista. Para ello, en muchas ocasiones quedan cables sueltos y para su organización es posible usar amarres plásticos o reutilizables, espirales y canaletas de piso plásticas que podrá pintar en caso de ser necesario.

2. Orden en la decoración por toda la casa: Una de las tendencias para este año, seguramente se requerirá de una iluminación constante, en este punto la experta recomienda hacer la instalación con la ayuda de bases adhesivas y amarres plásticos que faciliten la instalación de forma rápida y segura y usar una multitoma que pueda temporizar.

3. Acomodar los muebles: Antes de sacar y acomodar todos los adornos, se debe tener en cuenta el orden de los muebles, dejando libres los espacios en donde se vayan a realizar conexiones poniendo especial atención para que los cables no queden expuestos y asegurando que queden correctamente conectados ya que si quedan flojos o mal conectados podrían causar un accidente.

4. Luces para el árbol de navidad: Aunque la tendencia es que los árboles vengan con iluminación incluida, algunas personas prefieren el estilo tradicional y necesitarán instalaciones de luces adicionales. Frente a esto, la representante de Schneider Electric recomienda, en primera instancia, revisar que las luces estén en buen estado y sean LED, para que no se conviertan en vampiros de energía.

Posteriormente para guardarlo, tomar el tomacorriente como punto de partida, envolviendo las luces alrededor del tronco del árbol de navidad, de forma ascendente y luego descendente para que al momento de conectarla con otra instalación sea mucho más fácil.

No utilizar extensiones ni multitomas al 100% de su capacidad y finalmente, no olvidar desconectar el tomacorriente del enchufe de energía, pues no basta solamente con apagarla, ya que el consumo continúa.

Mediante prácticas sencillas y el uso de herramientas comunes y asequibles, las personas podrán tener una decoración propicia y organizada para disfrutar de esta celebración popular.

