Un docente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) N° 1 “Gonzalo Vázquez Vela”, de México, tomó la decisión de expulsar de una clase virtual a varios alumnos debido a que contaban con una mala conexión de internet. “Si tienen problemas con su internet, van para afuera”, sostuvo Juan Luis Medrano Wong, el referido profesor durante una clase de Automatización Industrial a través de Zoom.

La cuestionable decisión del maestro causó que un estudiante, llamado Alán Parangueo, expresara su disconformidad. El joven pretendió explicarle al docente que no todos los alumnos contaban con las mismas posibilidades de tener una señal de Internet que les permita atender las clases.

No obstante, el profesor no pudo contestar de la mejor forma e interrumpió al alumno para decirle que “si no le gustaba se podía retirar de la clase”.

“No todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí. Ni siquiera me deja hablar”, señaló el alumno, quien compartió el hecho a través de un video publicado en su cuenta de TikTok que ya ha atraído varios comentarios.

“No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión, cuando uno ni siquiera tiene una buena cámara, un buen dispositivo o un buen internet y usted lo único que hace es sacarlos sin importar lo que está pasando, le estamos contando nuestros problemas y a usted no le importa”, se le oye decir.

La grabación fue compartida en diversos perfiles y altamente descargado. En los comentarios se leen pedidos de destitución o de alguna otra medida contra el docente Juan Luis Medrano Wong.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de la institución no han emitido algún pronunciamiento al respecto.