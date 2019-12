Profesora enseña cómo es el cuerpo humano a sus alumnos con un peculiar disfraz

Captar la atención de los niños es cada vez más difícil, pero para los profesores nada es imposible y así lo demuestra Verónica Duque, la última maestra en hacerse viral por su peculiar manera de explicar a los alumnos los órganos internos y músculos de los humanos.

Esta docente vive en España e imparte las clases de Lengua Española, Inglés, Arte, Ciencias Sociales en la clase de 3ºB del Colegio María Teresa Íñigo de Toro (Valladolid), que es un centro bilingüe que da mucha importancia a la innovación y Verónica decidió que lo mejor para explicar el cuerpo humano por dentro era que los alumnos lo vieran en 3D.

“Me salió por casualidad este verano una publicidad de un bañador en AliExpress. Como siempre estamos pensando en cómo hacer las clases más motivadoras, pues pensé que no estaría mal. A los niños les cuesta mucho imaginar las cosas en tres dimensiones por mucho que lo vean en vídeos o libros. Me pareció buena idea y me compré las dos piezas de las mallas en septiembre. El disfraz lo he tenido guardado en el armario hasta que me tocó dar este tema el lunes en la clase de naturales”, comenta la maestra a La Vanguardia.

Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer😊😊

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original👍🏻

Y los niños flipando🤣🤣

Grande Verónica!!!👏🏻👏🏻😍😍 pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

SORPRESA

La profesora no avisó a los alumnos de esta nueva técnica de estudio, por lo que, al revelar el disfraz, los niños se quedaron atónitos. “Fue quitarme la bata y los niños se pusieron a chillar. Les impactó. Me inventé que me habían quitado las costillas y la caja torácica igual que a Margaret y que les íbamos a enseñar lo que tenemos por dentro”, comentó la maestra.