La vida universitaria no es fácil. Se requiere de mucha paciencia y recursos, sobretodo económicos, para poder sobrevivir a las obligaciones académicas. Citando un caso, un estudio de La Guía Vocacional arrojó que el costo total de una carrera universitaria en una conocida universidad puede llegar a bordear los S/. 180 mil.

En ese contexto se hace necesario conocer opciones para que nuestra formación profesional no te deje con los bolsillos vacíos o endeudado. Es en ese momento en el que las becas universitarias empiezan a ser vistas como una buena opción.

Conocer otros idiomas te pueden ayudar en tu postulación.

APTITUDES PARA PODER POSTULAR A UNA BECA UNIVERSITARIA

Si bien no existe una fórmula mágica que nos asegure que la beca va a ser una realidad, hay ciertas aptitudes que te brindarán mayores opciones frente al resto de postulantes a esta facilidad académica. Es así que el portal Orientación Universitaria hizo una lista de cuatro puntos esenciales.

1. Presta mucha atención a tu rendimiento académico: Punto clave. Conseguir una beca universitaria es el deseo de muchos estudiantes, sin embargo, solo son los que tienen un rendimiento académico relevante los que están más cerca de ese objetivo.

Las notas de los últimos años escolares representan un factor importante al momento de la elección de la persona que se adjudicará la beca. Por tanto, descuidar tus calificaciones puede ser un pecado del cual puedas arrepentirte en un futuro próximo.

2. Los idiomas, la puerta de las oportunidades: No te enfoques solamente en las becas nacionales. Por si te animas a postular a una que involucre viajar al extranjero a seguir tus estudios, dominar el máximo número de idiomas posible te puede convertir en uno de los favoritos a obtener ese beneficio.

Bien dicen que conocer distintos idiomas te abren las puertas del mundo. Consignarlas en tu postulación debe ser de las primeras cosas que tienes que hacer.

3. Buscar la beca adecuada: Ser despistado en la vida te puede privar de los beneficios de una beca universitaria. Por tanto, revisar las convocatorias debería ser prioridad en tu agenda.

Cabe mencionar que no todas las becas requieren los mismos documentos. Conocer con anticipación qué debes presentar en la postulación es ganar tiempo que puedes aprovechar en prepararte para un posible evaluación.

4. No rendirse a la primera: La perseverancia es un factor clave. No debes rendirte si no consigues la beca deseada en la primera ocasión. Vale recordar que son cientos de personas que se quedan con las manos vacías, pero lo que te puede diferenciar del resto es seguir intentando.

Pronabec publica simulacros del Examen Nacional de preselección de postulantes a Beca 18

BECAS A LAS CUALES PUEDES POSTULAR

El número de becas universitarias en el Perú es significativo. Cada una de ellas está enfocada en alguna especialidad, carrera, recursos, beneficios y centro de estudios al que se postula en caso este no sea ofrecido por el Estado.

-Beca Perú-

Esta beca está dirigida a jóvenes que recién hayan culminado sus estudios escolares en todo el país. Por su puesto, el eficiente rendimiento escolar y los pocos recursos económicos son factores imprescindibles.

Para poder postular a esta beca es necesario ser peruano de nacimiento, tener promedio mínimo de 14 en alguno de los años de estudio secundario, tener secundaria completa, ser menor de 29 años, declaraciones juradas requeridas en las bases, no estar cursando estudios superiores o haberlo hecho.

Asimismo, no haber sido receptor de alguna beca de pregrado por parte del Estado, no haber perdido una beca de Pronabec y no tener antecedentes judiciales, policiales, penales o estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). Mayores detalles en el siguiente enlace.

-Beca 18-

Fue creada hace algunos años enfocada en jóvenes menores de 22 años que hayan culminado su etapa escolar o que estén cursando el último año. Asimismo, el postulante debe ser parte del tercio superior en su colegio durante los últimos dos años de estudio y estar en condición de pobreza o pobreza extrema.

Cabe mencionar que las bases para postular a esta beca varían según el año en el que se aperturan las convocatorias.

-Beca Traslado-

Este beneficio va dirigido a los estudiantes con bajos recursos económicos y con buen rendimiento académico de las universidades que no han sido licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Esta beca no tiene límite de edad. Para postular se necesita estar en el tercio superior, acreditar estar en pobreza o pobreza extrema, obtener vacante en alguna de las instituciones superiores licenciadas y estudiar o haber estudiado al momento de la negación de la licencia.

Es importante resaltar que esta beca solo comprende a estudiantes de Universidad Peruana de Arte (ORVAL), Universidad Peruana de Integración Global (UPIG), Universidad Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN), Universidad de Lambayeque (UDL), Universidad Privada Sergio Bernales (UPSB) y la Universidad Privada Arzobispo Loayza (UAL). Más información en este enlace.

-Beca Talento Universidad Pública-

La beca está dirigida a estudiantes de universidades públicas con buen rendimiento académico, lo cual les permitirá ahorrar costos y culminar sus estudios.

Se requiere, inicialmente, ser peruano de nacimiento, estar estudiando en universidad pública, tener buen rendimiento académico, y acreditar situación de pobreza o pobreza extrema y declaraciones juradas requeridas por las bases.

-Becas entregadas por las universidades-

No solo el Estado brinda facilidades económicas a los estudiantes, sino también las mismas instituciones superiores. Es así que cada una de estas tiene sus condiciones para que el alumno pueda obtener este beneficio.

Infórmate con el área encargada de tu institución para conocer más sobre cómo solventar los gastos que te puede representar convertirte en profesional.

