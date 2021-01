Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia del Perú por Renovación Popular, afirmó que defiende la vida y no permitirá, en caso gane las elecciones del domingo 11 de abril del 2021, que una niña violada sexualmente decida abortar, por lo que planteó una polémica propuesta.

“A una niña violada decirle: nueve meses te pongo en un hotel cinco estrellas, con piscina, tu alimentación y todo. A los nueve meses decides si quieres quedarte con tu bebé o lo das en adopción , sabiendo que en Perú hay más de 200 mil familias que están buscando adoptar y del exterior más todavía, hay millones de personas que quieren adoptar niños peruanos. Un crimen no lleva a otro crimen, hay un bebé ahí, que está dentro del vientre de una niña violada, ahí sí no”, expresó el postulante presidencial en el programa Milagros Leiva Entrevista, que se transmite por Willax.

Ante la respuesta, la conductora del espacio televisivo, Milagros Leiva, cuestionó lo que propone el empresario y le preguntó si cree que a una niña abusada sexualmente le interesa estar en un hotel de cinco estrellas cuando sufrió la peor agresión.

(Ver a partir del minuto 9:12)

“¿Por qué no darle la oportunidad a esa mujer de decidir, por Dios santo, si puede o no tener esa criatura que no es producto del amor o una bendición divina, peor una niña de doce años violada por su padrastro, o tío. Qué rayos le puede importar un hotel de cinco estrellas a una mujer agredida ”, dijo la periodista.

Luego, Rafael López Aliaga aseveró que al decir hotel de cinco estrellas se refería a una frase metafórica y lo que busca es darle tranquilidad a la víctima para que “nadie la esté violando más” y tenga protección jurídica. Además, volvió a mostrarse en contra del aborto en casos de abuso sexual.

“Porque un crimen no te puede llevar a otro crimen, no puede matar a otro ser humano, te lo digo con todas sus letras. Después va a tener grandes problemas cerebrales esta niña o esta mujer”, sostuvo.

“Dijeron que es un dinosaurio”

En la entrevista, Milagros Leiva recordó un diálogo que tuvo con Carlos Bruce y Mauricio Mulder, ambos excongresistas, y dijo que el primero lo calificó como un “dinosaurio” por sus posturas en temas que generan polémica.

Bruce, dos días antes de la entrevista al candidato presidencial, había indicado sobre Rafael López Aliaga que “ la época de los dinosaurios ya pasó ” y lo tildó de “muy conservador”. Por su parte, Mulder contestó: “ídem” (lo mismo).

(Ver a partir del minuto 9:03)

