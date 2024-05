El expresidente Martín Vizcarra descartó sentirse arrepentio de lo vivido, pero aclaró que sí hay algunos aspectos que considera que podría haberlo hecho mejor.

“Siempre hay cosas que en retrospectiva uno dice podría haberlo hecho mejor en todo, pero no me arrepiento de lo vivido. De datos puntuales, particulares por supuesto que sí”, dijo en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Aula20.

Asimismo, recalcó que valió la pena incursionar en la política, pese a los detractores. “Si algo puedes hacer por el país, por supuesto que vale la pena. Algún momento incomodo se neutraliza y cambia completamente con todas las muestras de cariño y el apoyo que recibo”, sostuvo.

“Todo lo que he hecho en la vida, lo he hecho con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, con mucha pasión. Yo, las cosas que hago, me entrego en cuerpo y alma. Me entrego completamente. Soy muy responsable para lo que me toque hacer”, dijo en otro momento.

Durante la entrevista recordó como ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, sus inicios como ingeniero civil y otros pasajes de su vida.

También destacó la importancia de fortalecer las universidades públicas para superar la brecha educativa. No obstante, hizo hincapié en que la educación básica también juega un papel crucial en la reducción de esta disparidad con el sector privado.

“La prioridad, para cualquier Gobierno, tiene que ser la educación y la salud”, afirmó.

Además, resaltó que al Perú le hace falta “un recurso humano mejor preparado”. “La naturaleza nos ha bendecido con un país rico, pero necesitamos darle valor a esa riqueza”, agregó.

“El Perú podría ser una potencia mundial en 30 años. En tres décadas, podría cambiar completamente, solo es cuestión que nos decidamos y dejemos tanto lío politiquero que vemos todos los días con mucha pena por televisión sobre lo que ocurre en el gobierno”, concluyó.