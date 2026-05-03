Como nunca antes se ha visto en la historia de Alianza para el Progreso (APP), la desunión ha empezado a calar en sus cimientos y está resquebrajando el partido político fundado por César Acuña Peralta. Esto, probablemente, sea consecuencia de la histórica derrota que sufrió en las elecciones del 12 de abril.

Sin embargo, Dante Chávez Abanto, uno de los fundadores de APP y hombre de entera confianza de César Acuña esbozó una teoría de uno de los factores negativos que estaría llevando a la organización política a un desbande de sus militantes, tanto antiguos como nuevos.

SIN DIRIGENTES

En efecto, Chávez Abanto señaló que actualmente no hay ningún dirigente político activo en la región La Libertad y aclaró que solo hay un responsable político para campaña electoral que es Martín Namay Valderrama.

Comentó que debido a que el partido creció todo empezó a centrarse en Lima y como estructura dirigencial todo se maneja desde la capital.

En ese sentido, opinó que toda declaración de militantes es a título personal y no tiene ningún peso orgánico como partido.

Apuntó a que solo el líder del APP, César Acuña tiene la última palabra y hasta ahora no hay ningún pronunciamiento ni disposición del presidente fundador.

Coincidió con otros militantes apepistas que señalan que es necesario reestructurar el partido y para ello se tienen que ir, antes que los boten, todos aquellos que le han hecho daño APP, tras verse involucrados en actos de corrupción.

“Se necesita una depuración. La gente que ha llegado por interés debe irse sola”, recalcó.

DISCORDANTE

Cabe recordar que Ever Cadenillas Coronel, uno de los fundadores de APP y actual vicegobernador de La Libertad, planteó la idea de no presentarse a las próximas elecciones del 4 de octubre. “Creo que hay que respetar la voluntad de la población. Hay que decidir bien. El pueblo no olvida y en cuatro o cinco meses el castigo a recibir podría ser mayor”, manifestó.

El alcalde de la comuna de El Porvenir, Juan Carranza, le dijo que no hay que darse por vencidos antes de postular.

Pero ha sido el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, el que se ha dirigido directamente a César Acuña y le ha pedido que se necesita “más acción y no palabras”, para conocer con certeza qué pasará con APP con miras a las elecciones del 4 de octubre.

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