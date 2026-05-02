La estrepitosa derrota que sufrió Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones del 12 de abril, no solo le traerá problemas a futuro con la pérdida de su vigencia como partido político, sino que actualmente se están evidenciando fracturas internas que hacen que su participación en los comicios regionales y municipales del 4 de octubre sea incierta.
Ocurre que militantes de larga trayectoria en APP, el Comité Ejecutivo Regional de La Libertad y hasta un precandidato exponen opiniones opuestas que solo demuestran que no hay un horizonte claro en el partido fundado por César Acuña Peralta y que actualmente impera la desunión.
SORPRESIVO
En efecto, Ever Cadenillas Coronel, uno de los fundadores de APP y actual vicegobernador de La Libertad , sostuvo el último jueves que se tiene que analizar a profundidad la derrota del partido en las urnas y planteó la idea de no presentarse a las próximas elecciones del 4 de octubre. “Creo que hay que respetar la voluntad de la población. Hay que decidir bien. El pueblo no olvida y en cuatro o cinco meses el castigo a recibir podría ser mayor”, manifestó.
Horas después el Comité Regional de La Libertad de APP emitió un comunicado mediante el cual asegura que respaldan las precandidaturas para los comicios del 4 de octubre.
De la misma manera rechazaron las declaraciones de Ever Cadenillas y las calificaron de divisionistas, pues van en contra de la postura del partido. En ese sentido, hicieron un llamado a la unidad y a la disciplina partidaria para seguir siendo una alternativa política sólida.
En la víspera, incluso, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, quien es precandidato de APP, pidió a César Acuña “acciones y no palabras”, debido a que solo se han pronunciado vía comunicados sobre el futuro del partido. “Espero que realicen los correctivos necesarios y se expulse a los de dudosa reputación del partido”, acotó.
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