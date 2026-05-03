En octubre de 2025, Panamericana Televisión cambió de dueño. El canal, que inició sus transmisiones en 1959, fue vendido al empresario minero Jimmy Pflucker (del Grupo Paltarumi) y tras esa transacción se inició una etapa de ajuste de su programación en busca de calentar la antena de una televisora, que en su mejor época, fue la más importante del Perú.

En diciembre del año pasado, por todo lo alto, Panamericana organizó su preventa en la que se revelaron los nombres de los talentos que los acompañarían en su nueva etapa. Jorge Benavides y Gisela Valcárcel, fueron consideradas las estrellas más fuertes de la apuesta televisiva, a los que se sumaría luego Andrea Llosa. La rubia no dudó en mostrar su entusiasmo por el regreso a un canal en el que se inició: “Vuelvo a Panamericana, pero no solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado”, dijo la animadora. Sin embargo, tras cuatro meses de ese anuncio y a pesar de las buenas intenciones, la situación de la televisora de la avenida Arequipa, a la luz de los hechos es incierta. “Doctores de Guardia”, programa que producía GV, la empresa de Gisela Valcárcel, fue cancelado a algo más de un mes de su estreno, debido a su baja audiencia. Esta decisión habría motivado que la conductora y productora decidiera cancelar todos sus proyectos en Panamericana, que incluían un magacín que conduciría Ethel Pozo y Maju Mantilla. El regreso de “la señito” con su programa de fin de semana también quedó en el aire, lo que significa un duro revés para la televisora que pierde a una de sus más importantes aliadas. Por otro lado, Andrea Llosa, que se mudó de ATV, al cinco, confirmó que ya no va más en su programación, sin aún dar mayores detalles de su salida. Mientras tanto, se mantienen aún “La granja”, reality de convivencia y “JB Noticias” el fin de semana, dos únicos programas con producción local que dan batalla en medio de una crisis generaba por la baja audiencia. Un gran reto tienen quienes manejan la programación de Panamericana, sobre todo el reto de calentar su antena, objetivo básico para generar audiencia y auspiciadores. No será una tarea fácil y mucho menos de un momento a otro, solo se deben dar los pasos adecuados en medio de una industria televisiva en constante cambio.