La orquesta Armonissimo, parte de Animatissimo Producciones, presentará el concierto “Sinfonia Alla Magica – Parte II: La batalla musical llega a su fin” los días 30 y 31 de mayo en el Gran Teatro Nacional, en Lima.

El espectáculo propone un recorrido musical inspirado en la saga cinematográfica de Harry Potter, centrado en las composiciones que acompañan los momentos finales de la historia.

Un concierto que revive el desenlace musical de la saga

La segunda parte del espectáculo retoma el concepto presentado el año anterior y se enfoca en las piezas musicales correspondientes a las últimas entregas cinematográficas.

Bajo la dirección musical de Gabriel Vizcarra, más de 40 músicos en escena interpretarán obras de reconocidos compositores que dieron identidad sonora a la saga, entre ellos:

John Williams

Patrick Doyle

Nicholas Hooper

Alexandre Desplat

El repertorio incluye piezas como:

Dumbledore’s Army

Obliviate

Courtyard Apocalypse

Farewell to Dobby

Showdown

A Window to the Past

Hedwig’s Theme

Estas composiciones acompañan momentos clave del desenlace de la historia y reflejan el desarrollo emocional de los personajes.

Una experiencia sinfónica con elementos visuales e interacción

Más allá del formato tradicional de concierto, la propuesta incorpora elementos visuales, iluminación escénica y momentos interactivos con el público.

La producción busca generar una experiencia inmersiva en la que los asistentes puedan conectar con la narrativa musical desde sus propios recuerdos, especialmente entre quienes siguieron la historia del mundo mágico.

El espectáculo está dirigido tanto a fanáticos de la saga como a nuevas audiencias interesadas en la música sinfónica inspirada en el cine.

Fechas y horarios del espectáculo

Las funciones se realizarán en tres horarios durante dos días:

Viernes 30 de mayo: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Sábado 31 de mayo: 4:00 p. m.

4:00 p. m. Sábado 31 de mayo: 8:00 p. m.

El evento se desarrollará en el Gran Teatro Nacional, uno de los principales escenarios culturales del país.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket.