El excandidato presidencial Rafael Santos insultó, durante un programa en vivo que se transmitía en el canal digital Contigo TV, al expostulante a la presidencia de la República Ricardo Noriega, quien llamó “satanás” al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Todo inició cuando el abogado y economista acusó al exalcalde de Pueblo Libre de presuntas irregularidades cuando estuvo al mando del mencionado distrito y de supuestamente estar involucrado en el negocio de la minería ilegal.

“Interesante conversar con el señor Santos, lo recordábamos cuando defendió al satanás López Aliaga en un debate, y acá en mi estudio jurídico ha llegado noticias de que, cuando era alcalde de Pueblo Libre, sucedía magia en su distrito. Se cambiaba la notificación y se cambiaba zonificación, y en lugar de tener edificios de cuatro pisos, (se construían) de 10 pisos”, expresó en el espacio Contigo en la Política.

“Ahora dicen que está en el negocio de oro ilegal, esas son noticias que llegan al estudio jurídico como el nuestro”, agregó.

Eso no es todo. Ricardo Noriega también defendió al presidente de la República, Pedro Castillo, y acusó a Rafael López Aliaga de “robarse” un hotel en Machu Picchu y que el tren se lo dio un “condenado por asesino y ladrón”.

RESPUESTA DE RAFAEL SANTOS

El excandidato, quien se hizo llamar ‘El cazador de lagartos’, calificó de “miserable” la actitud de Noriega y adelantó que iba a presentar una demanda en su contra por falsa información.

“Este sinvergüenza afirma algo que es totalmente falso. Por otro lado dice que soy defensor de qué, no soy defensor de nadie, soy defensor de mi país y no defiendo a nadie. Y ese sinvergüenza que ha estado hablando, me parece un integrante vulgar y no le hace nada bien al Perú porque lo único que hace es simplemente actuar como perro faldero del Gobierno”, contestó.

“Entonces, vaya a buscar su chamba, señor, en vez de estar propinando improperios a gente decente y honesta que trabaja por el Perú y paga sus impuestos. No defiendo a nadie, defiendo a mi país, a Dios y a mi familia, y usted se va a ‘$%%%’ que lo parió, buenas noches”, finalizó.

