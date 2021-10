Ricardo Belmont Cassinelli fue designado como asesor del presidente Pedro Castillo. El exalcalde de Lima fue anunciado por el propio mandatario en este cargo, asegurando que se incorpora a su gestión.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, escribió el jefe de Estado en Twitter.

El anuncio- como era de esperarse- trajo consigo el apoyo de los partidarios de Perú Libre, pero críticas desde otros sectores, quienes consideran que el historial de comentarios de Belmont tintes de xenofobia, homofobia y ataques a Pedro Castillo no hace mucho tiempo.

Esta nota hace un recuento de las frases más polémicas del exburgomaestre, quien no logró repetir el plato en las últimas elecciones municipales.

1. El comentario sobre Castillo: “se va a la cárcel o termina rico y fugado del país”

“A mí me da pena Castillo, porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país ayudado de los otros ladrones”, mencionó en una de sus recientes transmisiones en su página de Facebook.

2. Su opinión sobre los caviares

“Esta señora del Congreso fue la que no quiso mirar las pensiones. No quiso mirar nada, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso y ahora es Presidenta del Consejo de Ministros. Y yo no sé qué habilidad tienen estos caviares para meterse por doquier. Se meten por la puerta falsa. Siempre se meten por la puerta falsa”, mencionó poco después de que Mirtha Vásquez jurar al cargo de presidenta del Consejo de Ministros.

3. Sobre las venezolanas: Potables y ‘maceteaditas’

“Los venezolanos tienen muy buena pinta, las mujeres están bastante potables, están ‘maceteaditas’, están muy agradables y ellas no parece que vinieran de Venezuela, porque se supone que en Venezuela no hay comida”, indicó en plena campaña por la alcaldía de Lima.

4. Sobre la llegada de venezolanos al país

“Que los peruanos que adoran a los venezolanos abran un cuarto en sus casas, una cama, y que los reciban para que sean consecuentes con su idea. Yo no meto a un extraño a mi casa”, sostuvo en ATV, según recoge RPP.

5. Vivimos en el país de los gays

“Vamos a hacer una editorial sobre la homosexualidad en el Perú, con todo respeto a las personas que a través de los medios de comunicación expresan su opción sexual, muy respetable, pero que la hacen tan importante como noticia que pensara que vivimos en el país de los gays y no es así”, fue la crítica de Belmont a El Comercio por poner en portada el reconocimiento del Reniec al matrimonio del economista Óscar Ugarteche Galarza y su pareja del mismo sexo.

6. Otra vez, sobre los venezolanos

‘’Que se defiendan solos, porque si no defienden su país y no la pelean allá se vienen acá a que nosotros que somos tan buena gente con los extraños se queden en nuestras casas, van a quitarnos el trabajo a los pocos peruanos’', en entrevista para ATV Noticias declaró así sobre los venezolanos cuando era candidato a la alcaldía de Lima.

7. ¿Antivacuna? Su frase sobre la vacuna contra el COVID-19

“Primero que se la ponga Vizcarra y los ministros. Antes de que se vaya Vizcarra hacemos un ejercicio para ver si por allí la vacuna hace que te enamores de Richard Swing y nos fregamos. Porque cada vacuna que te metes te puede matar, te puede dejar estéril, te puede volver impotente y te puede cambiar tu ADN y ser otra persona con la vacuna”, mencionó en noviembre del 2020 durante una transmisión de Facebook.

8. Yo no soy cosito

“Yo no soy cosito. Ella de vez en cuando me agarra la cosita. (...) Yo no soy chibolero, pero me la robé cuando tenía 20 años”, mencionó en un mitin en el contexto de la campaña a la alcaldía de Lima en 2018, en presencia de su esposa.

9. Otra vez sobre la mujer

Durante una entrevista en ATV, la periodista Milagros Leiva criticó en vivo a Ricardo Belmont por su presunta xenofobia, en especial contra los venezolanos. Aquí un extracto de la entrevista:

“Ricardo Belmont: ¿Por qué no se van (los venezolanos) a Estados Unidos?

Milagros Leiva: Por Trump. Es un facho.

Ricardo Belmont: (Trump) defiende a su país. Ya se ha reactivado la economía. (...) Hay que querer primero a la mujer y si se puede mantener a la amante”.

10. En campaña: “¡Delincuente! ¿No le vieron la cara?”

Mientras Ricardo Belmont recorría las calles de Lima haciendo su campaña a la alcaldía, un ciudadano le gritó “¡Xenófobo!”, debido a sus comentarios en contra de la migración venezolana. Belmont en aquella ocasión tuvo una desafortunada reacción cargada de prejuicios y discriminación. Aquí el diálogo:

Un ciudadano le gritó “¡xenófobo!” mientras realizaba un acto de campaña en Lima. Fue en ese instante en el que reaccionó de mala manera.

Ricardo Belmont: Miren a este delincuente que vino a agarrarme por la espalda, ¿lo vieron ustedes o no se dieron cuenta?

Periodista: ¿Por qué delincuente?

Ricardo Belmont: ¿No le vieron la cara?

Periodista: ¿Por la cara usted saca a una persona si es delincuente?

Ricardo Belmont: ¿No vino a increparme?

Periodista: ¿Pero le ha robado algo?

Ricardo Belmont: No necesita robarme.

Periodista: Usted acaba de decir que es un delincuente.

Ricardo Belmont: ¿Usted le vio la cara?

Periodista: Pero eso es discriminación.

Ricardo Belmont: Usted vio cómo vino a pegarme.