El intérprete y compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, afirmó que la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston fue su amiga y que la conoció en Las Vegas.

“ Para mi amiga, Whitney Houston, que tuve el placer de conocerla en Las Vegas. Que en paz descanse ”, dijo el investigado por la Fiscalía por sus contratos con el Ministerio de Cultura en sus redes sociales.

Richard Swing hasta se animó a cantar el tema ‘I Will Always Love You’ de Houston, cuyo video tiene 1,026 millones de reproducciones en YouTube.

No es la primera vez que Cisneros se jacta de sus influencias. Como se recuerda, en una oportunidad, afirmó que el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero fue al Mundial de Rusia 2018 gracias a él.

“Quiero responder a Doña Peta con mucha educación. Que recuerde con todo cariño y con todo amor, que si Paolo ha ido al Mundial, es por este servidor. Se lo digo con toda la humildad y pruebas que yo tengo (mostrando su celular) ”, expresó el compositor a la prensa.

