El cantante Richard Swing se pronunció tras ser insultado y agredido por los manifestantes cuando quiso unirse a la manifestación en la Plaza San Martín y dijo que iba a llamar al nuevo ministro del Interior, Gastón Rodríguez.

“La Policía tendrá que darnos el respaldo, voy a llamar al ministro del Interior . Claro, (tengo el número del nuevo ministro) a Gastón Rodríguez yo lo conozco”, dijo el compositor desde el interior de un local de comida rápida, a donde se refugió para evitar mayor violencia contra él.

Según Swing, los protestantes que lo agredieron son infiltrados por el gobierno de Manuel Merino para cometer actos delictivos y generar disturbios.

Richard Swing llamará al ministro del Interior: “Me han robado la bandera, me han agredido” (VIDEO)

“Lo que pasa es que hemos estado viniendo con un grupo de personas correctas y hay infiltrados pues, hay gente indebida que ha mandado el Gobierno para agredir, robar. Me han robado la bandera, me han agredido, me han tirado botellas . Esa no es la gente que está reclamando el golpe de Estado, esa es otra gente la que está mandando el Gobierno que quiere que nos quedemos callados", manifestó.

"No se dejen confundir porque hemos estado con toda la gente bien contentos allá; sin embargo, los que están haciendo todo esto son otros”, agregó.

Como se recuerda, Richard Swing quiso unirse a los manifestantes en el Centro de Lima, pero fue echado a insultos y agresiones.

