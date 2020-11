El cantante y compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, fue captado cuando estaba convenciendo a ciudadanos a estar en contra de la vacancia presidente a Martín Vizcarra que se debatirá este lunes 9 de noviembre y también se le observó regalando dinero.

En imágenes difundidas en Twitter se observa al investigado por el Ministerio Público por sus contratos con el Ministerio de Cultura dirigiéndose a un grupo de personas para arremeter contra el Parlamento y referirse en buena forma sobre el gobierno de Vizcarra.

"Pero algunas han recibido bono. ¿Al menos, no? Eso significa que el Gobierno está haciendo su esfuerzo. Ahora, el Congreso quiere vacar el día lunes, no lo vamos a permitir, aunque tengamos que bajar todos . Que termine el Gobierno, porque quieren quedarse ahí para hacer lo que les dé la gana. No estamos para una vacancia en estos momentos, estamos para atender las necesidades del pueblo, para ver qué se va a comer mañana”, se le escucha decir al cantante, quien está con un polo de la selección nacional y una bandera de Perú.

Una señora le dice al compositor que está esperando el dinero de su ONP y Richard Swing dice que “al parecer” iba a salir esta semana y le prometió que luchará por ese motivo.

“Ya va a salir parece esta semana, yo voy a luchar también por eso. Yo les prometo luchar por eso porque tienen que recibir, pero hay que apoyar al presidente este lunes en decir no a esa vacancia porque es el colmo que este Congreso solamente esté empecinado”, afirmó.

En la parte final del material audiovisual, Swing abriendo su billetera para sacar un billete. “ Vamos a pasar un ratito para hacerte entrega de un dinerito , solo quiero que lo veas, por favor”, indicó.

Como se recuerda, no es la primera vez que Cisneros entrega dinero a la ciudadanía. Se le ha visto hasta el dos oportunidades regalando billetes y formando aglomeraciones.

VIDEO RECOMENDADO

Richard Swing regala dinero en exteriores del Congreso

Richard Swing regala dinero en exteriores del Congreso