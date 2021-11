La nueva película de Christopher Nolan sigue dando de qué hablar. Recientemente, el medio especializado Deadline señaló que la producción de la cinta “Oppenheimer” se encuentra en conversaciones con Robert Downey Jr. y Matt Damon para que se sumen al elenco, liderado por el actor Cillian Murphy.

“El elenco de la próxima película de Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’, sigue creciendo en poder de estrella, ya que nuestras fuentes dicen que Matt Damon y Robert Downey Jr. están en conversaciones para unirse a Cillian Murphy en la cinta producida por Universal Pictures”, se indicó en la nota publicada por Deadline.

Anteriormente, el mismo medio había informado que Emily Blunt está en conversaciones para unirse al elenco de “Oppenheimer”.

Como se sabe, Christopher Nolan está escribiendo y dirigiendo la película que gira en torno a J. Robert Oppenheimer, el científico que dirigió el Proyecto Manhattan que derivó en la invención de la bomba atómica.

Se tiene previsto que la película se estrene en julio de 2023 y aún no se revela qué papeles interpretaría Matt Damon y Robert Downey Jr. en el proyecto de la pantalla grande.

Universal Pictures distribuirá “Oppenheimer” en cines de todo el mundo y lanzará la película en Estados Unidos. La cinta está producida por Nolan junto con Emma Thomas y Charles Roven de Atlas Entertainment.

El esperado filme está basado en el libro ganador del premio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin.

