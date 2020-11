“Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora”, dice la letra de una canción. Sin embargo, para Giuliana Rivera, psicóloga y fundadora de Totem&Taboo, no tener pareja es más una tendencia que muchos jóvenes peruanos han adoptado en los últimos años.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEI), hasta febrero, el Perú ha registrado más de 5 millones, mayores de 18 años, que están solteros. “No solo en Perú, sino en todo el mundo los millennials o centennials prefieren la soltería por un tema de crecer profesionalmente. Buscan estudiar carreras del futuro para tener solvencia económica. Muchos se reflejan en lo que sus padres no pudieron obtener”, señala la psicoanalista Rivera.

Explica que la mentalidad de los jóvenes de 20, 25 o 30 años ya no se preocupa por casarse o tener hijos. Incluso algunas mujeres escogen si congelarán sus óvulos, serán madres solteras o simplemente no tendrán hijos.

INDEPENDENCIA

Asimismo, la experta mencionó que las redes sociales ayudaron a que esta decisión aumentara, porque la mayoría ahora intima más por WhatsApp, Instagram, Facebook u otras páginas y no físicamente. “La pandemia aumentó más esta tendencia, limitó a tener más conexión. Un adulto joven se siente bien solo y más si está frente a un ordenador conversando con alguna conquista”, refiere. Rivera también aconsejó que hasta un punto es significativo estar soltero, pero no puede ser autónomo toda la vida. “Muchos se preguntan ¿debo casarme?, ¿Acaso necesito tener una pareja para ser feliz?, sin embargo, se decidieron a tener un bebé, la figura paterna siempre va a ser importante en su educación”, detalla.

TIPOS DE SOLTERÍA

Para el psicólogo Walter Dávila, hay que analizar ¿por qué la persona quiere estar soltera? “Tuve una decepción amorosa”, “prefiero estudiar y realizarme profesionalmente”, “no quiero que me pase lo mismo que a mis padres” o porque tengo carencias, como miedo a enamorarme, al rechazo, baja autoestima, inseguridad o temor al compromiso. El especialista menciona que muchos solteros acuden a terapias por la misma presión familiar, incluso los obligan a tener pareja y es ahí donde se decepcionan. “El soltero feliz no tiene presión ni malestar emocional. Vive en armonía y tranquilidad. No se reclama ni exige nada”, manifiesta Dávila.Recomendó a los solteros por elección, concentrarse en concretar sus sueños, viajar, aprender nuevos cursos y proyectarse a un futuro que, si bien es incierto, siempre será positivo si se vive sanamente y sin hacer daño.

Para los solteros solitarios, acudir a terapia si es necesario, tal vez, siempre tengan el mismo patrón de conducta con sus relaciones y no pueden ser feliz, por ende, viven con vacíos emocionales o buscan a los “amigos con derecho” que a la larga solo les genera más soledad y no es sano para su vida.