En Perú, el 51.7% de los hogares tiene al menos un perro, cifra que alcanza el 64.4% en zonas rurales. Sin embargo, se estima que más de seis millones de perros y gatos viven en las calles, expuestos a enfermedades, accidentes y abandono.

Esta población sin vigilancia sanitaria puede convertirse en una fuente de patologías transmisibles a las personas, como la rabia, además de infecciones parasitarias como ascaris o toxoplasmosis.

Ante este escenario, desde 2021 el país cuenta con una ley que declara de interés público la esterilización de mascotas, incorporando esta práctica dentro de la política nacional de salud pública y vinculando a gobiernos regionales y locales en programas de control poblacional.

Esterilización y tenencia responsable

María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur, explica que aún existen dudas y creencias erróneas sobre este procedimiento.

“A menudo se piensa que este procedimiento afecta la salud o el comportamiento. Sin embargo, no es solo una cirugía, es una decisión ética que forma parte de la tenencia responsable”, señala.

La especialista agrega que tener una mascota implica compromisos como alimentación adecuada, atención veterinaria, vacunación, control reproductivo, identificación y un entorno seguro.

Desde el punto de vista médico, la esterilización también previene infecciones y enfermedades asociadas a los órganos reproductivos y hormonas, además de ayudar a reducir comportamientos como el escapismo o la agresividad vinculada al celo.

Siete mitos y verdades sobre la esterilización

Con el objetivo de orientar a los dueños de mascotas, la especialista explica qué dice la evidencia sobre siete creencias comunes.

1. ¿Las mascotas aumentan de peso después de la cirugía?

Mito. Los cambios hormonales pueden reducir ligeramente el metabolismo, pero el aumento de peso ocurre principalmente cuando el animal consume más calorías de las que gasta.

2. ¿La mascota puede ser demasiado joven para esterilizarse?

Depende del caso. Las gatas pueden esterilizarse entre los 4 y 6 meses. En perras de razas pequeñas, entre 6 y 8 meses, y en razas grandes alrededor de los 12 meses, siempre con evaluación veterinaria.

3. ¿Es mejor que tenga al menos una camada?

Mito. No existe beneficio médico o conductual. Esterilizar antes del inicio de la etapa reproductiva reduce el riesgo de tumores mamarios e infecciones uterinas.

4. ¿La esterilización es dolorosa o riesgosa?

Mito. Actualmente se utilizan anestesia y técnicas quirúrgicas modernas que reducen el dolor y permiten una recuperación controlada bajo supervisión veterinaria.

5. ¿Solo esterilizar hembras ayuda a controlar la sobrepoblación?

Mito. Los machos también deben ser castrados, ya que pueden engendrar múltiples camadas cada año y contribuir significativamente a la sobrepoblación.

6. ¿La cirugía cambia la personalidad de la mascota?

Mito. No modifica el temperamento ni el nivel de energía. Solo reduce comportamientos impulsados por hormonas, como marcar territorio, vagar o pelear por competencia sexual.

7. ¿La esterilización es antinatural y dañina?

Mito. Aunque elimina la capacidad reproductiva, previene enfermedades y evita camadas no planificadas, lo que beneficia tanto a los animales como a la salud pública.

Formación veterinaria y bienestar animal

Velarde destaca que el rol del médico veterinario es clave para orientar a los dueños hacia prácticas de tenencia responsable.

“La esterilización, la vacunación y la prevención son herramientas clave para mejorar la convivencia entre personas y animales”, afirma.

La Universidad Científica del Sur cuenta además con certificación de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (FLASIC) y mantiene alianzas con organizaciones como Adoptamiau y WUF.

A través de estas colaboraciones, estudiantes participan en campañas de educación sobre bienestar animal, jornadas de esterilización y programas de tenencia responsable.