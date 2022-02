La película “Spider-Man: No Way Home” calificada como la más vista a finales del 2021, además de ser la más taquillera de ese mismo año, llegó a la pantalla grande causando una gran sensación entre los fanáticos del mundo de Marvel. Sin embargo, lo que pocos conocen es que en este filme hubo una escena que tuvo que ser reescrita más de 10 veces. ¿Cuál será?.

La película “Spider-Man: No Way Home” protagonizada por el actor Tom Holland fue todo un furor en las salas de cines de varios países donde los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) quedaron sorprendidos al ver a los clásicos villanos que regresaron para enfrentarse al famoso Peter Parker.

Entre los villanos que pusieron en aprietos a Spider-Man, se encuentran Electro; Dcotor Octopus; Duende Verde; Sandman (hombre de arena) y el Lagarto quienes volvieron en “Spider-Man: No Way Home”.

Doctor Octopus en Spider-Man: No Way Home (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Otra de las escenas muy llamativas y recordadas que se pudo ver en esta película es donde aparecen los actores Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, interpretando a los Peter Parker de sus respectivos universos. Pero esta escena también es muy peculiar por otro motivo.

LA ESCENA DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” QUE TUVO QUE SER REESCRITA MÁS DE 10 VECES

Si bien la escena donde aparecen los tres Peter Parker, vestidos con el tradicional atuendo azul y rojo que caracteriza a Spider-Man, emocionó a los fans de Marvel, no todo fue muy fácil de grabar según lo comentado por los propios guionistas de “Spider-Man: No Way Home”, según informó el portal es ign.

Ellos son Erik Sommers y Chris McKenna, quienes han señalado que esa escena fue escrita y reescrita al menos 10 veces. La versión del guionistas se conoció durante el IGN Fan Fest 2022. Estos profesionales explicaron al público cómo hicieron para que una escena que fácilmente pudo ser un cameo, llegara a ser muy bien estudiada y convertida en realidad.

Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland en Spider-Man No Way Home (Foto: Sony Pictures)

Erik Sommers sostiene que la finalidad era que los Spider-Man necesitaban conseguir que el Peter Parker del UCM no lograra rendirse y otro motivo era mostrar cómo eran sus propias vidas.

“Tuvimos que pensar mucho sobre dónde estaría el Spiderman de Tobey. Y esa era una cuestión más difícil porque ha pasado más tiempo. ¿Y qué ha hecho ese tipo? Y luego, por supuesto, los actores tenían opiniones sobre lo que su Spider-Man, lo que sus Peter Parkers deberían haber hecho, y de dónde vendrían también”, dijo.

Todo ello, según, el guionista fue motivo para que se realizaran varias conversaciones por lo que la escena tuvo que ser reescrita. “Diría que debemos haber escrito esa escena al menos 10 veces”, aseguró.

Por su parte, Chris McKenna sostuvo los guionistas y actores han estado muy implicados en realizar la escena que fue cambiante en todo momento.

“La historia simplemente evoluciona todo el tiempo. Todo esto es una experiencia de colaboración con el esfuerzo del jefe del UCM Kevin Feige, la productora de Spider-Man Amy Pascal y el director Jon Watts y muchos más, y simplemente estamos trabajando todos juntos”, indicó.

Andrew Garfield también fue parte de la película “Spider-Man No Way Home”. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Luego de recibir instrucciones de Strange y un artefacto que le permite enviar a los villanos a celdas especiales, Peter logra capturar a Electro y al Hombre de Arena. Una vez reunidos los Cinco Siniestros (Stephen atrapó a Lagarto y Norman Osborn al parecer recuperó el control y buscó a Parker), el Hechicero se prepara para enviarlos a sus respectivos universos.

Pero cuando Peter comprende que la mayoría están muertos en sus realidades propone ayudarlos. Obviamente, Strange se opone, así que Spider-Man roba la caja que contiene el hechizo y encierra al personaje de Benedict Cumberbatch en la Dimensión espejo.

Para “curar” a los cinco villanos y evitar que mueran en sus mundos, Peter los lleva al apartamento de Happy y empieza a hacer algunas pruebas. Aunque consigue restablecer el chip inhibidor del Doctor Octopus, el Duende Verde recupera el control y ataca a Spider-Man, mientras que el resto escapa.

En el enfrentamiento contra el Green Goblin muere May Parker, no sin antes decir el clásico discurso del tío Ben: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La policía intenta detener a Peter, pero él logra escapar, no obstante, tiene el corazón destrozado y se siente culpable por el trágico destino de su tía.

En tanto, MJ y Ned se enteran de lo sucedido por las noticias y los comentarios John Jonah Jameson. Mientras se debaten entre utilizar la caja para enviar a los Cinco Siniestros a sus realidades o esperar novedades de Peter, Ned utiliza, por accidente, el Sling Ring para abrir portales y buscar a su mejor amigo, pero en su lugar, encuentra a otros Spider-Man, específicamente, al de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Ambos se reúnen con el Hombre Araña de Tom Holland para brindarle consuelo y ayudarlo a detener a los viilanos de “Spider-Man: No Way Home”. Juntos desarrollan los antídotos para cada uno de los Siniestros y después de una charla sobre quién el peor Spider-Man, sus telarañas y otras preguntas de los fans, esperan a sus rivales en la Estatua de la Libertad.