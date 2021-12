Desde que Marvel Studios reveló en febrero el nombre de la nueva película de Spiderman, los fanáticos de todo el mundo han esperado con ansias su estreno. “Spider-Man: No Way Home” (Sin camino a casa), protagonizado por Tom Holland, ha desatado un desenfreno total en los cinéfilos agotando las entradas del estreno en casi todos los países del mundo y Perú no es ajeno a la fiebre arácnida.

Tras el último de los avances de la película, lanzado a mediados de noviembre, muchas hipótesis se han tejido sobre las nuevas aventuras del superhéroe. La película iniciará justo en el final de la cinta anterior “Spiderman: Far From Home”, donde se revela que Peter Parker es el hombre araña y caos que esto desata en la vida del adolescente.

En esta entrega, Spiderman buscará la ayuda del Doctor Strange para arreglar la enredada situación sin imaginar cómo ello afectaría el resto de universos.

Quizás una de las hipótesis más seguida y esperada es la presencia de los anteriores actores que vistieron el traje del famoso ‘trepamuros’, como Tobey Maguire y Andrew Garfield. Si bien Marvel guarda bajo siete llaves esta información, ha generado gran expectativa en los fans.

Alboroto.El pasado 29 de noviembre, los cines en Perú iniciaron la preventa de las entrada para la nueva película sin imaginar que sus servidores se caerían debido a la gran cantidad de personas que pugnaban por adquirirlas.

El psicólogo social y coleccionista de cómic, Jorge Izaguirre, explica que una de las actividades recreativas antes de la pandemia del COVID-19 que más disfrutaba el peruano era ir al cine en familia, en pareja o solitario.

Esta situación es aprovechada por la maquinaría publicitaría y de marketing del gigante Marvel, que durante el último año aumentó las expectativas del filme.

Y el tercer factor es el propio Spiderman, uno de los superhéroes más populares, después de Batman y Superman. “El hombre araña conecta más porque es una persona común que adquiere poderes”, indicó Izaguirre.

Predecesores

Bajo la dirección de Sam Raimi, Tobey Maguire fue el primer Spiderman (2002). A él lo siguió Andrew Gardfield en el 2012.

Nueva película reunirá a los antiguos villanos de las anteriores películas.

Entradas agotadas.

