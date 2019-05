Spider-Man y Deadpool podrían aparecer juntos en la gran pantalla

Síguenos en Facebook

La reciente compra de 20th Century Fox por parte de Disney ha puesto a disposición de Marvel Studios personajes como los mutantes de X-Men y, entre ellos, el polémico y divertido Deadpool.

Kevin Feige, presidente de la compañía, le gustaría integrar al mercenario en el amplio universo cinematográfico de Marvel. Y lo podría hacer en la futura cinta de Spider-Man 3, la siguiente aventura en solitario del héroe después de ‘Lejos de casa’.

Cabe mencionar que el segundo filme de Spider-Man llega a todos los cines el próximo 5 de julio, y la idea de introducir a Deadpool en una tercera película, confirmaría que Tom Holland continuaría durante tres producciones más.

Recordemos que Tom Holland no ha tenido una buena relación con los hermanos Russo, ya que el joven actor estuvo soltando diversos spoilers de las películas de los ‘Vengadores’ en diversas entrevistas.

En redes sociales ha surgido un rumor sobre Deadpool y es que él aparecería en una escena post créditos de ‘Spider-Man: Far From Home’. Todo esto gira en la idea de los multiversos que dejó el chasquido de Thanos o de Tony Stark, ya que en el tráiler aún no lo revelan.