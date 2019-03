"Stalkers" y mensajes obsesivos: Cuando la curiosidad se convierte en acoso (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cuando la curiosidad se convierte en acoso. Las estadísticas sobre el acoso son escalofriantes, el 90% de las víctimas conoce a su 'stalker'.

Según un estudio de la Línea de Ayuda Nacional en el Acoso de Reino Unido da cuenta que el 22% de los acosadores son conocidos de la víctima, 5% trabajaba con ellos y el 4% son miembros de la familia.

Exparejas

Sin embargo, el grupo más grande lo representan las exparejas (45%). Es importante que los conocidos no entablen conversación con el acosador, ya que que las personas que sufren acoso también son agredidas o les envían mensajes obsesivos, según las estadísticas.

Recomendaciones

Una de las medidas inmediatas es bloquear al acosador, y si el acosador es la ex o el ex de tu pareja, éste también debe bloquearlo en todas las redes sociales y eliminar de sus contactos telefónicos y otros.

Además, puedes evaluar y redefinir tus contactos, pues hay personas que necesitan ser depuradas de tu lista, ya que amigos de tu ex pueden acceder a tu ubicación y saber qué haces.

El término “stalker” se hace cada vez más conocido debido al creciente uso de las redes sociales, y se refiere a aquella persona que busca, acosa o espía a otro a través de redes sociales en internet como Facebook, Twitter y hasta el servicio de mensajería de teléfonos móviles, WhatsApp, entre otros medios de comunicación.

¿Qué significa "stalkear"?

Hay que tener claro que un stalker es una persona que vigila o espía, mediante Internet, sobre todo utilizando las redes sociales. Algunos los califican como "observadores silenciosos o fantasmas".

Si bien la acción de stalkear, implica una práctica común con nuestros amigos, lo cierto es que se comienza a pasar el límite cuando por ejemplo checas las fotos que publica tu exnovia o novio, a través de de un amigo para que no sepa que eres tú o cuando no dejas de apretar F5 de manera impulsiva para ver si tu pareja actualiza en Twitter, Facebook u otra red social que te permita saber qué hace (quién le comenta, cuántos likes tiene su foto, etc). Estas acciones son stalkeo y podrían seriamente convertirse en un acoso con el tiempo.

