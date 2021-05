Mediante un comunicado de prensa, Telemundo confirmó que Pasión de gavilanes vuelve a la TV con una nueva temporada, en la que los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continuarán con a historia de la familia 20 años después.

“Pasión de gavilanes 2 trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo” , es lo que se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que aún no se ha confirmado si estarán los actores originales, pero algunos de ellos expresaron su deseo de volver a formar parte del elenco, como Paola Rey, quien interpretó a Jimena: “Por ahora, la verdad, no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros, y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

¿CUÁL SERÁ LA NUEVA HISTORIA QUE SEGUIRÁ LA TELENOVELA?

La cadena de televisión, Telemundo, aseguró que la segunda temporada trae mucho drama y daría inicio con otro trágico crimen que involucraría a la familia Reyes

“Esta nueva generación de Pasión de gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”.

