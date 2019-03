Tiene 19 años y ganó un millón de dólares como hacker

Síguenos en Facebook

Santiago López tiene tan solo 19 años y ya ha conseguido ganar un millón de dólares por sus trabajos como "hacker blanco", en Argentina.

El joven argentino comenzó a trabajar como hacker legal desde los 17 años y se capacitó a través de tutoriales y blogs que explicaban como realizar ese trabajo.

Si bien muchas personas consideran que hackear es algo ilegal y puedes ir preso por ello, existe la posibilidad de ser un "hacker blanco" o legal, donde puedes trabajar para la página HackerOne, en donde existen más de 330 mil personas que se dedican a buscar "errores" en páginas como Google, Starbucks, entre otros.

"Con mis hackeos hago de Internet un lugar más seguro", cuenta Santiago.

"La posibilidad de ser un 'hacker malo' me tentó, pero que la chance de ir preso por cometer algún delito me desalentó totalmente. Me gusta la plata y me gusta hackear, así que la búsqueda de bugs a cambio de las llamadas 'recompensas' es una gran combinación", aseguró.

Hasta el momento, Santiago ha logrado detectar más de 100 000 bugs o errores y eso ha implicado recompensas por más de 45 millones de dólares en total.