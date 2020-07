En TikTok se ha vuelto viral un video que ha dejado a miles de usuarios con el corazón roto, ya que se puede visualizar a un gatito que espera a su dueño sentado por horas afuera de su cuarto. Cabe mencionar que el humano se encuentra pasando cuarentena debido al coronavirus.

“Mi padre está aislado porque tiene los síntomas de COVID-19″, es lo que se lee en el video viral. Luego, podemos leer lo siguiente: “Tomas se pasa horas en su puerta haciendo esto (maullando)”.

En otra parte del video se lee que el gatito ya no come ni toma agua, debido a que está deprimido por no ver a su dueño. Según se puede leer en los comentarios, la mascota es cuidada por los familiares del dueño.

¿CORONAVIRUS EN LOS GATOS?

Mientras que la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) generalmente se contagia de persona a persona, también puede transmitirse de las personas a los animales.

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, algunas mascotas también se han infectado con el virus que causa la COVID-19 . Esto ocurrió en su mayoría después de que los animales estuvieron en contacto cercano con personas infectadas con el virus de la COVID-19 .