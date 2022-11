Una joven argentina que reside en Miami, Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para hablar sobre la realidad de trabajar en el país norteamericano.

Agos Tanquia (@agostanquia) recibe toda clase de consultas sobre el estilo de vida que lleva en Florida. Así, decidió compartir con sus seguidores una advertencia dirigida a quienes deseen emigrar a la nación estadounidense para laborar.

“¿De qué trabajar si vienes a Miami? Quiero responder y hablar de este tema porque me llegan demasiados mensajes diciendo ‘soy arquitecta, ¿dónde puedo conseguir trabajo de eso o soy tal cosa’. Bueno, no. Lamento comunicarte que acá las profesiones no valen de nada”, empezó contando la usuaria, en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Según explicó, quién llega a Estados Unidos debe estar dispuesto a trabajar en “lo que sea”. “Ser mozo, trabajar en una tienda, en restaurantes, etc.”, mencionó la joven, al enumerar las opciones que pueden elegir quienes recién pisan Norteamérica.

“Uno tiene que estar dispuesto a empezar de cero”, señaló. “Todos los trabajos son bien pagados. Eso es lo positivo”, agregó.

Lo “malo”, según Agos, es que en Estados Unidos no se puede ejercer la carrera culminada en otro país; sin embargo, está la opción de revalidar la carrera en una instituciones educativa local.

Mira aquí el video viral

Un acalorado debate

El registro generó diversas reacciones y algunos indicaron que lo dicho por la tiktoker aplica para ciertas carreras y que solo debe ser tomado en cuenta por personas que llegan a Norteamérica de manera ilegal.

“Eso es si no estás legal. Yo tengo una carrera y trabajo de eso. Y no, no empecé de cualquier cosa”; “si estás de ilegal obvio que vas a tener cualquier tipo de trabajo preferentemente a tu profesión”; “Sí, exactamente! Las cosas se van dando y van saliendo oportunidades en el camino”, escribieron los internautas.