Una mesera de Estados Unidos utilizó sus redes sociales para expresar su frustración por recibir una propina de poco más de $2, luego de que los clientes realizaran un consumo por un valor de 120. Su relato se volvió viral y generó un acalorado debate entre los usuarios.

Grace Mastronardi, identificada en TikTok como @vibewithgracierose, inició su video contando que quedó anonadada al ver el dinero dejado por los comensales, quienes eran de origen alemán.

Rápidamente, se acercó a ellos para preguntarles si había algo malo con el servicio ofrecido. Estos le respondieron que “todo estaba bien”, pero que dejarían solo $2.

Esto indignó a la mesera, quien fue a avisarle a su administradora sobre la situación. Sin embargo, ella se negó a hablar con los alemanes y dejó la situación en manos de Gracie.

Así, la joven conversó con los clientes y les explicó que, en Estados Unidos, se suele dejar una propina de entre el 15 y 20% del consumo. Según la tiktoker, ellos comenzaron a hablar alemán y finalmente le dijeron “en nuestro país no se deja propina, así que no lo haremos aquí”.

Mira aquí el video viral

Un acalorado debate

Aunque quiso romper en llanto, Grace no lo hizo y prefirió no seguir discutiendo sobre el tema. “Por favor no vengan más a mi restaurante, y si lo hacen, yo no los atenderé”, dijo la mesera, cuyo video de TikTok se viralizó con más de 6 millones de reproducciones.

Por otra parte, argumentó que, aunque los jóvenes eran alemanes, debían “adaptarse a la cultura de las propinas” de Estados Unidos.

Su relato generó una gran cantidad de reacciones y varios internautas mencionaron que el problema no eran los clientes, sino la industria en sí.

“La cultura de las propinas se ha salido de control en los Estados Unidos”, escribió una persona. “Los trabajadores necesitan sindicalizarse y exigir mejores salarios”.

“Dejar propinas en los EE. UU. es una locura. Simplemente pague a todos un salario decente”, escribió otro. “El hecho de que te hayan engañado para que pienses que es el trabajo de los clientes pagar tu salario es una locura”, comentó un tercero.

¿Cuánta propina se debe dejar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de $2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, el cual equivale a $7,25 por hora, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.

A pesar de que el salario mínimo en efectivo y la tasa de salario combinado varían de un estado a otro, se suele acostumbrar que las propinas se dividan entre todo el personal de un restaurante.

La cantidad de propina que los clientes deben dejar depende de si el personal les brindó una buena experiencia.

Por un buen servicio, la empresa de servicios financieros Bankrate recomienda que los clientes dejen entre el 15 y el 20 por ciento de su factura. En general, si un mesero recibe menos del 20 por ciento de propina, puede pensar que hizo un mal trabajo.