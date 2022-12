Una mesera utilizó su cuenta de TikTok para compartir detalles sobre la vez que accidentalmente reveló la infidelidad de un comensal, justo en el momento en que este cenaba en compañía de su esposa.

Caley, quien se hace llamar @imacayk en redes sociales, empezó su relato poniendo en contexto la situación: “Estoy casi segura de que todos los que somos camareros hemos contado sin querer a alguien que su pareja le estaba siendo infiel. ¿Tengo razón?”, aseguró.

Tras ello, la joven, que trabaja en un bar, compartió detalles sobre una de sus “historias favoritas, en la que accidentalmente le hice saber a alguien que su pareja la estaba engañando”, agregó. “Un 110% que no fue mi intención”.

La mesera procedió a explicar que, cada miércoles, un hombre llegaba acompañado de una mujer rubia. Cada vez que lo hacían, ordenaban lo mismo, se trataban como una pareja habitual y ambos tenían un anillo de compromiso, a pesar de asegurar que solo eran “amigos”.

“Se hizo muy evidente para mí que estas personas estaban teniendo una aventura”, señaló Caley.

Durante unos meses, la pareja se encontraba semanalmente en el local; sin embargo, el hombre dejó de asistir de manera repentina.

Durante ese tiempo, Caley conversó con la mujer, quien le dijo que se estaba divorciando de su esposo para estar con el sujeto que la acompañaba en el bar cada miércoles.

El engaño, al descubierto

El tiempo pasó y, cierto día, la mesera tuvo problemas con sus lentes de contacto y decidió usar sus anteojos.

“No me gusta usar anteojos. Tengo dolores de cabeza por tensión, así que decidí quitarme las gafas y ponerlas en mi delantal”, explicó. “Camarera con una visión horrible”.

Uno de esos días, el hombre que había dejado de ir al local llegó con una mujer de cabello rubio que se parecía a la dama que solía acompañarlo.

“Hey, es muy bueno verlos chicos. No los he visto por un tiempo”, dijo la mesera. Tras ello, les preguntó si iban a pedir su orden habitual: “¿Lo mismo de siempre?”.

Tras ello, la mujer se quedó muda, miró la mesa bastante sorprendida y se dio cuenta de lo que ocurría. Así, empezó a discutir con su esposo.

Caley, por su parte, no se había dado cuenta de la situación hasta que un compañero suyo le dijo lo ocurría. “¿Sabes que esa no es la mujer con la que usualmente viene, no?”, le dijeron.

“Mierda, ¿esa es su esposa?”, preguntó la joven. “Sí, esa es su esposa y acabas de arruinarlo para él”, le respondieron.

Otros meseros compartieron historias similares

La historia de la trabajadora se viralizó, superó las 3 millones de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones, siendo la mayoría de otros meseros que vivieron experiencias similares.

“Mi hija era camarera en un campo de golf… La esposa de un gerente general llamó y dijo que él no estaba. Le dijo que estaba con su novia y la nombró… Sí, fue despedida”, escribió una persona, a lo que Caley respondió: “¡Dios mío! me encanta eso (No que la hayan despedido, sino lo que le dijo a su esposa) Tienes una hija fuerte”.

“Esa confidencialidad del cantinero… Por lo general, me aseguro de que sepan lo que yo sé”, agregó otro. “Trabajé en 2 bares diferentes. El tipo venía con su novia todos los días. Lo vi en el otro bar y le pregunté dónde estaba su novia frente a su esposa”, comentó un tercero.