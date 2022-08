Si tienes un clóset o zapatera en el cuarto, de seguro posees diversos zapatos en su interior, algunos ordenados o diferenciados por colores y otros mezclados en cada nivel. Si bien los mueves de posición o los sacas constantemente para usarlos en tu día a día, si vives en una zona donde la humedad es intensa y las manchas de moho se han apoderado de tus stilettos o botines favoritos, de seguro te has preguntado qué hago para que esto ya no suceda. Aquí te dejamos los trucos caseros y consejos para implementar.

Las amantes del calzado tiene diversos tipos especiales para cada ocasión: con tacón 9 o 10, balerinas, mules, flats, botines, sandalias, entre otros. Los materiales y tendencias son diversas, pero lo que sí debe considerarse es el adquirir un producto por el que se pague no solo por el diseño, sino también por la calidad. Es aquí donde la mejor alternativa es el cuero, lo que significa una inversión a largo plazo y donde también surge la pregunta de cómo cuidarlos para que duren más.

Trucos para cuidar tus zapatos y no se malogren

Milagro Olivares, directora creativa de Míloli Shoes, comparte los puntos a tener en cuenta para rescatar tus zapatos que llevan mucho tiempo guardados en el armario y se dañaron por la humedad o para evitar la ‘contaminación de cuero’.

1. Trata a cada material de forma única y especial

El cuero es piel y hay que tener cuidado al limpiarlo. Si el zapato es de cuero mate o charol lo mejor es hidratarlo con crema de manos y con eso no se malogra la textura. En el caso de la gamuza es muy particular y delicada y hay que hacerlo con un cepillo de dientes que ya no uses y seco. Lo pasas encima para quitar el polvo, además mantenlos alejados del agua y no los expongas directamente al sol.

El cuero metalizado es especial por el tipo de trabajo para que brille y hay que ser muy cuidadoso para que no pierda el color. Evita la fricción y el roce entre sí. El charol tiene una lámina plastificada por lo que si absorbe otro color estos no tendrán solución. Los zapatos de materiales de pelo son atractivos por su textura, la misma que es sensible a la fricción.

“La contaminación de cuero es algo que parece chistoso pero que casi nadie lo sabe y sucede cuando las chicas guardan sus zapatos no en cajas, sino uno al costado del otro en su armario para poder verlos. Ellas tienen que ser conscientes que los cueros oscuros manchan a los claros y debes dejar 2 dedos entre cada uno porque sino va absorber el color. Tenemos un servicio de mantenimiento gratuito para las clientas para limpieza del calzado y tras la pandemia muchas llegaron con el zapato nude con manchas negras. Lo adhirió y no se puede quitar. Si es cuero o charol se puede limpiar, pero la gamuza no se arregla”, explica Milagro Olivares.

2. Agrupa los zapatos por colores

Todos los negros juntos, los colores claros o pasteles en otra fila. Si están en cajas no tendrá contaminación de color, pero sí daños por humedad. Guárdalos con bolsitas de silicona antihumedad para protegerlos.

3. Revisa tus zapatos dentro de las cajas

En toda la temporada de verano o invierno, si están en cajas, hay que darles una mirada, sino es muy probable que se dañen. Por lo menos una vez durante cada temporada. Una buena práctica es limpiar la suela o el exterior del zapato con un paño al llegar de la calle y antes de guardarlos, para asegurarnos que nada los dañará.

4. Aleja tus zapatos del alcohol

No hay que echarles alcohol o acetona porque hay mucho químico y es muy fuerte. A la gamuza no ponerle agua con jabón para hacer espuma porque la decoloran y la vuelven más seca perdiendo su textura de durazno. En el caso de la vaselina deja el zapato con brillo y es preferible usar aceite de bebé para humectarlo y no ponerlo en la suela porque puede resbalar.

No te aventures a limpiar la gamuza en casa, es mejor llevarla al zapatero y pedirle que limpien la gamuza sin usar tinte de color porque se reseca y pone dura, lo mejor es agregar polvo de color sin dañarlo.

5. Presta atención a cómo caminas

El cómo caminas perjudica a tus zapatos. Algunos arañones salen con limpieza del cuero y se cura, pero hay que caminar bien y poner el pie con cuidado para que el taco no se dañe o la forma en la que uno se agacha ocasiona que el cuero se arrugue en la punta. Manejar con tacones no es recomendable porque malogras el talón del zapato y se puede rallar.

Lo mejor es guardar los zapatos en su propia caja y tener cuidado en cómo se camina para no dañar el cuero. (Foto: @miloliworld / Instagram)

¿Qué colores y texturas elegir para mis zapatos?

Milagro Olivares, directora creativa de Míloli Shoes , explica que “es indispensable tener una balerina cerrada en nude o animal print porque te va a salvar para todas las ocasiones. Un stiletto en taco 7 es vital para reuniones o presentaciones y tener botines en estilo Cowboy es básico porque están en tendencia y usarlo siempre en combinación de colores que haga mach con varios look, negros, marrones, camel para usarlos un montón”.

Al momento de elegir las texturas recomienda tener en cuenta dónde lo vas a usar porque dependiendo de eso puedes y deberías tener más cuidado. “Si tienes un zapato con accesorios o bordados y vas a una boda en el campo, se puede dañar por el césped. Tener en cuenta que independiente que compras zapatos de diseño, que es de cuero y te va a durar toda la vida, tienes que cuidarlo porque igual se va a malograr, golpear o dañar”.