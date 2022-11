Además de los icónicos videos bailando que se han hecho populares en TikTok y otros muchos hablando de curiosidades, las redes también están llenas de trucos caseros para el día a día: ya sea para reciclar tus toallas viejas o para quitar manchas de esmalte de uñas de tu ropa o alfombra, Internet está lleno de vídeos que pretenden facilitar nuestras tareas domésticas.

Si la tapa de tu olla no te deja colocarla sin que se quede totalmente encajada, te interesará este truco de cocina, porque te servirá para evitar que el agua se derrame cuando rompa en hervor, y para cocinar a fuego lento dejando escapar un poco de vapor. Dejar el recipiente sin tapa no es la solución, hoy te contamos cómo colocar la tapa de la olla sin encajar simplemente con unos ganchos.

El truco para que el agua no se desborde de la olla

Cuántas veces cuando estamos cocinando nos conviene tapar la olla o la cazuela pero sin encajar completamente la tapa, sea para que no se salga el agua o el caldo cuando hierva, o porque queremos que evapore líquido poco a poco, y ya sabemos que si dejamos la olla totalmente destapada la evaporación es demasiado rápida y si la tapamos totalmente la evaporación puede hacerse eterna.

El truco para que el agua no se desborde de la olla. (Foto: Captura Ideas en 5 minutos)

Hay ollas y cazuelas en las que es fácil colocar la tapa un poco de lado para dejar escapar el vapor, pero hay otras que por mucho que lo intentes, acaba resbalando y colocándose en su posición, cerrando totalmente la olla. Lo de dejar un utensilio como una cuchara o trinche dentro para que el mango sobresalga y la tapa no se encaje no nos gusta para nada, sea del material que sea.

Pero no hace falta comprar nada teniendo unos ganchos de ropa en casa, en las fotos puedes ver cómo colocar la tapa de la olla sin encajar para que no desborde el agua y dejar escapar el vapor haciendo uso de cuatro ganchos. Y la verdad es que según lo que se esté cocinando y lo que se quiera conseguir, no hace falta utilizar tantas, con una puede ser suficiente. Si lo que básicamente se desea es una evaporación lenta del líquido, también será importante mantener la temperatura del fuego baja.

