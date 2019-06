Un ave alimenta a su polluelo con una colilla de cigarro

Síguenos en Facebook

La joven Karen Mason de Florida paseaba por la playa de Saint Pete la semana pasada, cuando vio a un rayador americano, (también conocida como ave pico de tijera) alimentando a su cría y decidió tomarles fotos. Lo que vio después la conmovió.

La usuaria de redes sociales contó a CTVNews que dio cuenta en su computadora que lo que comía el polluelo no era comida para aves: "Por casualidad la vi dando de comer a su cría y me di cuenta de que no era un pez, pero en realidad no sabía qué era (...) Ahí me di cuenta de que era una colilla de cigarrillo".

Así que decidió decidió publicar la fotografía en Facebook para crear conciencia sobre los efectos de la basura en el medio ambiente. "Si fumas, por favor, no dejes tus colillas", escribió Mason en el texto que acompaña a la imagen publicada en la red social.

Ella trabaja como voluntaria en la organización National Audubon Society, dedicada a la conservación de la naturaleza, explicó que las colillas de cigarrillos son la mayor cantidad de basura que recogen durante las limpiezas regulares que realizan en playas de esa zona.