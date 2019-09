Vegana que separa a gallinas de los gallos: "La caña de pescar es un arma de matar" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un grupo llamado Almas Veganas generó polémica en redes sociales al asegurar que en un refugio separaban a las gallinas de los gallos para que no sean abusadas y una las integrantes del santuario español, Fanny, vuelve a causar controversia al afirmar que las cañas de pescar "es un arma de matar" y que la pesca "es un asesinato".

"Como en todos los lugares de este planeta hay especismo, en este caso, cañas de pescar. Esta ya está rota, por supuesto, es la segunda que me encuentro y la caña de pescar es un arma de matar, otra arma más de este sistema capitalista, opresor, para matar animales y utilizarlos como recursos que no necesitamos para nada", expresó en un video que se publicado en Facebook por 'Legal Fishing World Wide'.

Fanny aseguró que lo peces "son libres" y que las personas no necesitan animales para su sobrevivencia.

"Los peces que viven aquí son libres y tienen todo el derecho de seguir viviendo aquí sin que nadie venga a matarles. A ponerles un gancho que también me he encontrado, arrancarlos de su vida para convertirlos en productos. ¿Esto qué es? Quién nos creemos que somos aquí, ¿que el planeta es nuestro?, ¿que los animales son nuestro? ¿todo es de nuestra propiedad? Ya está bien, estoy harta", manifestó.

"Los sacamos de su hábitat, que no necesitamos comer animales, que están buenos, pues vale, a lo mejor las humanas también, es que no es justo, un sabor no vale más que una vida", agregó.

Como se recuerda, el grupo animalista también llamó la atención al separar a las gallinas de los gallos. "Los huevos son de las gallinas, nosotros les devolvemos sus huevos porque son suyos, en este caso los huevos no están fecundados porque nosotros tuvimos que separar a los gallos porque no queríamos que las violaran aunque fueran su naturaleza", dijo una de las activistas en un video que fue difundido en Twitter.