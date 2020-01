Verano 2020: 7 libros para disfrutar con los niños en las vacaciones

En las vacaciones de verano, es muy importante que los niños sigan leyendo porque dejar de hacerlo puede suponer un retroceso muy importante en sus habilidades lectoras, así como una pérdida de léxico, de vocabulario y hasta de comprensión lectora.

Los padres pueden ayudar a sus hijos a amar la lectura, leyéndoles desde muy pequeñitos cuentos y libros adaptados a su edad o comprándoles aquellos que despierten su interés y curiosidad.

Te recomendamos una lista de títulos sencillos y divertidos para disfrutar este verano.

Libro: El principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Editorial: Planeta Junior

Páginas: 104

Sinopsis: Este libro, un clásico de la literatura, cuenta la historia de un aviador perdido en el desierto, quien encuentra a un pequeño príncipe con el que inicia una larga conversación en la que este le cuenta su paso por diferentes planetas y su encuentro con distintos personajes: un rey, un vanidoso, un borracho, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo, adultos vacíos, y desprovistos de la sabiduría y la imaginación que caracteriza a los niños. Un libro atesorado por varias generaciones que han encontrado en la sabiduría del principito un lugar al que volver una y otra vez.

Libro: Minecraft. Diario de un aldeano hiperpringao

Autor: Cube Kid

Editorial: Planeta Junior

Páginas: 288

Sinopsis: ¡La quinta parte del desternillante diario de Pánfilo, un joven aldeano que sueña con convertirse en un héroe! Pánfilo no tiene tiempo para disfrutar de su nuevo estatus de estrella del pueblo, pues se ve obligado a aceptar una misión peligrosa: recuperar la forja de la eternidad que ayude a su aldea a protegerse de un ataque sin precedente. Para eso, deberá́ ir al norte, donde aún no ha puesto un pie. Entre tumbas aterradoras y batallas épicas, ¡Pánfilo tendrá́ que demostrar que ya no es un pringao y que se ha convertido en un auténtico guerrero!

Libro: Frozen 2. El bosque encantado

Autor: Disney

Editorial: Planeta Junior

Páginas: 208

Sinopsis: ¿Listos para una historia congelante? A pesar del peligro, Elsa se siente obligada a seguir la voz que la llama al Bosque Encantado. Pero no estará sola, su valiente hermana, Anna, y sus amigos Kristoff, Sven y Olaf, el muñeco de nieve, la acompañarán a una aventura llena de magia que definirá el futuro del reino de Arendelle.

Libro: Nuno juega/Nuno y su familia

Autor: Jorge Eslava

Editorial: Planeta Junior

Páginas: 32

Sinopsis: Una colección de cuentos ilustrados para el desarrollo y aprendizaje de los más pequeños. La colección NUNO CRECE interpreta literariamente los postulados básicos de la psicología evolutiva infantil. Cada historia corresponde al proceso de aprendizaje del niño, desde la construcción de su conciencia corporal y afectiva (el cuerpo, el cuidado del cuerpo y los juegos) hasta el conocimiento del ambiente (la familia, la escuela y la comunidad).

Libro: Bia 1. Acuarelas en mi corazón

Autor: Disney

Editorial: Planeta Junior

Páginas: 176

Sinopsis: El Fundom organiza una megafiesta de inauguración para el lanzamiento de su propio canal, ¡y Bia, Chiara y Celeste están dispuestas a todo para conseguir sus entradas! Pero surge el misterio cuando Bia, mientras pinta un mural en la terraza del Fundom, escucha una canción con la que conecta profundamente y que le hace estallar la imaginación en centelleantes olas de colores. Bia no descansará hasta descubrir quién toca esa bella melodía.

Libro: La historia de Greta. ¡No eres demasiado pequeño para hacer cosas grandes!

Autor: Valentina Camerini

Editorial: Destino

Páginas: 144

Sinopsis: Fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg decidió que no podía ignorar más la situación del planeta: ¡el cambio climático era muy preocupante ytodos actuaban como si no fuera su problema! Desde ese día nada volvió a ser igual. Greta empezó a hacer huelga todos los viernes para llamar la atención de las autoridades sobre el cambio climático. Hoy ha inspirado todo un movimiento que ha salido a la calle para pedir medidas medioambientales urgentes.

Libro: Los Compas escapan de la prisión

Autor: El Trollino

Editorial: Martínez Roca

Páginas: 224

Sinopsis: Gracias al diamantito legendario, MIKE, TIMBA y TROLLI pueden continuar por fin con sus merecidas vacaciones… ¿O no? Justo cuando están celebrándolo, aparece el sargento Pimiento, al mando de la policía de Tropicubo, y los detiene por vandalismo. ¡Pero si ellos no han hecho nada! Por más que protestan, parece que la nueva aventura de los Compas tendrá lugar en un sitio que ninguno de ellos imaginaba…