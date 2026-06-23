El turismo internacional atraviesa una transformación impulsada por factores como la incertidumbre geopolítica, el incremento de los costos del transporte y la búsqueda de experiencias menos masificadas. Según un análisis elaborado por IATI Seguros, estas variables están modificando las preferencias de los viajeros y favoreciendo el crecimiento de destinos emergentes.

El estudio señala que el aumento del precio del combustible, que se ha incrementado en un 60 %, y el encarecimiento de los pasajes aéreos, con tarifas hasta un 25 % más altas, están acelerando tendencias como el “slow travel”, los viajes en tren y la búsqueda de mayor flexibilidad.

Destinos emergentes registran un fuerte crecimiento

El informe destaca que países que tradicionalmente no figuraban entre los principales destinos turísticos muestran un crecimiento significativo en la demanda.

En Europa sobresalen Macedonia (+575 %), Eslovaquia (+434 %), Mónaco (+311 %) y Moldavia (+235 %). En África destacan Nigeria (+710 %), Burkina Faso (+679 %), Camerún (+270 %) y Costa de Marfil (+101 %).

Este comportamiento refleja un mayor interés por destinos menos congestionados y con propuestas turísticas diferenciadas.

Latinoamérica consolida su atractivo internacional

La región latinoamericana continúa fortaleciendo su posicionamiento turístico. Brasil registra un crecimiento del 42 %, Argentina del 40 % y Chile del 20 %, según el análisis de IATI Seguros.

Además, México, Colombia, Perú y Costa Rica se mantienen entre los mercados con mayor volumen de viajeros.

Algunos destinos tradicionales pierden dinamismo

En contraste, destinos históricamente populares muestran una desaceleración en la demanda.

Filipinas (-23 %) e Indonesia (-20 %) registran una menor afluencia de visitantes respecto al año anterior, mientras que Estados Unidos también presenta una reducción del flujo turístico en los primeros meses de 2026.

El contexto geopolítico y las modificaciones en las rutas aéreas internacionales también afectan a algunos países de Oriente Medio.

Los viajeros priorizan seguridad y flexibilidad

El estudio revela que factores como la seguridad, la conectividad y la capacidad de respuesta ante imprevistos son cada vez más determinantes al momento de elegir un destino.

“Estamos observando un viajero mucho más informado y estratégico. Hoy las decisiones ya no responden únicamente al atractivo turístico de un destino, sino también a factores como la facilidad de acceso, la previsibilidad del viaje y la capacidad de adaptación ante cambios inesperados”, señaló Alfonso Calzado, CEO y fundador de IATI Seguros.

Asimismo, crece el interés por seguros de viaje con coberturas por cancelaciones, incidencias aéreas y asistencia médica internacional.