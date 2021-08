El video viral del momento en redes sociales como TikTok es uno que tiene como ‘estrella’ a un bebé. Y es que el pequeño sorprendió a miles de usuarios por la reacción que tuvo cuando su madre le pidió que pronuncie palabras complicadas. ¡Tienes que verlo!

El clip del que hablamos fue dado a conocer por Ana Karina, madre del pequeño de esta historia, cuyo nombre es Max. Ella lo compartió en su cuenta personal de TikTok (@anakarinarmzt), hace apenas unos días.

De acuerdo al video viral, el bebé se encontraba con su progenitora practicando la pronunciación de ciertas palabras. Su madre las decía primero y el menor las repetía con cierta dificultad y de manera muy tierna.

Sin embargo, cuando tocó el turno de repetir la palabra “otorrinolaringólogo”, el bebé se dio cuenta que no podía, por lo que manifestó: “No mames”, una frase muy popular en México. Ante dicha respuesta, su madre solo atinó a decirle: “¡Max!”. Luego de ello, el pequeño siguió pronunciando palabras.

Debido a la reacción que tuvo el bebé, el video viral no tardó en llegar a otras redes sociales, impactando bastante en diferentes países del mundo. Si aún no has visto el clip, te informamos que en esta nota puedes hacerlo sin problemas.

TE PUEDE INTERESAR