Hombre paseó a su perro enfermo de cáncer por última vez por las montañas con la ayuda de una carretilla Monty, un can de raza Labradoodle de 10 años, solía salir de excursión junto a su dueño y por su enfermedad ya no podía caminar; sin embargo, aquello no fue impedimento para que disfrutara de esta experiencia por última vez.