Una perrita de Estados Unidos, cuyo nombre es Diamond, es la ‘estrella’ del momento en las redes sociales. Y es que en un video publicado en TikTok se le ve a ella tocando el timbre varias veces para que la dejen entrar a su casa.

Dorian Davis, dueño de la mascota, fue quien usó su cuenta de la mencionada plataforma (@doriandavis077) para difundir la grabación, que es de una cámara de seguridad instalada en la entrada de su vivienda.

En el video se puede apreciar que Diamond estaba muy impaciente. No soportaba que sus propietarios se demoraran ‘bastante’ para abrirle la puerta. Es por eso que, en varias oportunidades, se paró en dos patas para poder tocar el timbre.

“Desafortunadamente, las cámaras no nos captaron dejándola entrar. Estuvo parada allí durante aproximadamente un minuto y medio en total”, manifestó Dorian Davis, de acuerdo a The Mirror. “Nuestras hijas no le abren la puerta a nadie a menos que sepan que es Diamond, pero no sabían que era ella”, agregó.

Miles de usuarios, al ver el video, quedaron sorprendidos por el accionar de la perrita y no dudaron en hacer bromas al respecto. “Necesita una llave con urgencia”, “es impaciente igual que yo”, “no me imagino cómo le habrá resondrado a su dueño por esto”, son algunos de los tantos comentarios que hay en la publicación.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.