En varias redes sociales, una joven del Reino Unido, cuyo nombre es Grace Langman, ha llamado la atención. Y es que usó su cuenta de TikTok (@gracelangman) para revelar que, debido a que tenía mucho calor, decidió cavar su propia piscina en el jardín.

De acuerdo a un primer video que difundió, en total gastó 20 libras esterlinas para finalmente refrescarse sin tener que salir de su propiedad. “La ola de calor de Reino Unido se vuelve creativa”, colocó en la descripción de dicha grabación, donde ella aparece dentro del agua.

Más adelante, Grace Langman publicó otro clip. Esta vez para mostrar cómo su jardín iba cambiando luego de usar una pala y ponerse manos a la obra. “Básicamente, solo cavé un hoyo y lo acolché con lo que encontré en el cobertizo, luego usé dos capas de lona, añadí cloro”, contó.

La mujer se aseguró de que su piscina tuviera diferentes niveles para que sus mascotas no se ahoguen y puedan acompañarla sin problemas. Además de que así, ella tiene un asiento y pasa un gran momento rodeada de las plantas que están en su jardín.

En poco tiempo, los dos videos publicados en TikTok causaron impacto. De acuerdo a The Sun, arios usuarios no dudaron en calificar su accionar como “realmente genial”. Pero también hubo internautas que la criticaron, pues no consideraron que había hecho lo correcto.

